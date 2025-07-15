Послуга за техобслуговування — які діють правила оплати у 2025 році

Разовий платіж за газ — що треба знати про нову послугу
У 2025 році деякі споживачі будуть зобов'язані здійснити додатковий разовий платіж за природний газ. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування газових мереж житлових будинків (третя платіжка за газ).
Про це повідомляє пресслужба Київської філії "Газмережі".
Що треба знати про комунальну платіжку за техобслуговування
Як пояснили у Газмережі, Міністерство енергетики запровадило обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в українських будинках для підвищення рівня безпеки.
Якщо власники квартир у багатоквартирних будинках отримають разову платіжку за "Технічне обслуговування ВБСГ", то це означатиме, що фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж будинку.
Як правило, роботи щодо перевірки систем газопостачання передбачають:
- огляд мереж;
- обстеження;
- виявлення недоліків.
Проте, відповідно до нормативно-правових актів, фарбування газопроводів не входить до списку робіт, які проводяться під час техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.
У компанії розповіли, що лише цьогоріч в Київському регіоні перевірили більш ніж тисячу багатоповерхівок.
"Фахівці Київської філії "Газмережі" перевірили понад 4 тисячі багатоповерхівок, з них більше тисячі у поточному, 2025 році. В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — повідомили у пресслужбі.
Правила оплати за нову послугу
У будинках, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, жителям надійдуть рахунки за виконані послуги.
Йдеться про разовий платіж, який потрібно буде здійснювати кожні три-п'ять років залежно від термінів експлуатації мереж будинку.
Чим більше квартир і чим менше протяжність комунікацій, тим дешевшою буде послуга в розрахунку на одну квартиру. Цього року найменше такий сервіс коштує близько 100 грн, а найбільше — близько 1 тис. грн (у будинках радянських часів з малою кількістю квартир).
Оплатити такі рахунки можна буде, обравши найбільш зручний варіант:
- за реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО - 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "Укргазбанк");
- через QR-код на паперовому рахунку;
- у поштовому відділенні АТ "Укрпошта";
- через онлайн-сервіси "ПриватБанку" (оплата з карти будь-якого банку);
- у відділенні будь-якої фінустанови.
Раніше ми писали, що фахівці "Газмережі" пропонують споживачам газу важливу послугу з метою підготовки до зими. Обійдеться спеціальний сервіс у близько 360 грн.
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