Послуга за техобслуговування — які діють правила оплати у 2025 році

Комунальні платіжки, гроші та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році деякі споживачі будуть зобов'язані здійснити додатковий разовий платіж за природний газ. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування газових мереж житлових будинків (третя платіжка за газ).

Про це повідомляє пресслужба Київської філії "Газмережі".

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Як пояснили у Газмережі, Міністерство енергетики запровадило обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в українських будинках для підвищення рівня безпеки.

Якщо власники квартир у багатоквартирних будинках отримають разову платіжку за "Технічне обслуговування ВБСГ", то це означатиме, що фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж будинку.

Як правило, роботи щодо перевірки систем газопостачання передбачають:

огляд мереж;

обстеження;

виявлення недоліків.

Проте, відповідно до нормативно-правових актів, фарбування газопроводів не входить до списку робіт, які проводяться під час техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

У компанії розповіли, що лише цьогоріч в Київському регіоні перевірили більш ніж тисячу багатоповерхівок.

"Фахівці Київської філії "Газмережі" перевірили понад 4 тисячі багатоповерхівок, з них більше тисячі у поточному, 2025 році. В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — повідомили у пресслужбі.

Правила оплати за нову послугу

У будинках, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, жителям надійдуть рахунки за виконані послуги.

Ілюстрація. Джерело: Київська філія "Газмережі"

Йдеться про разовий платіж, який потрібно буде здійснювати кожні три-п'ять років залежно від термінів експлуатації мереж будинку.

Чим більше квартир і чим менше протяжність комунікацій, тим дешевшою буде послуга в розрахунку на одну квартиру. Цього року найменше такий сервіс коштує близько 100 грн, а найбільше — близько 1 тис. грн (у будинках радянських часів з малою кількістю квартир).

Оплатити такі рахунки можна буде, обравши найбільш зручний варіант:

за реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО - 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "Укргазбанк");

через QR-код на паперовому рахунку;

у поштовому відділенні АТ "Укрпошта";

через онлайн-сервіси "ПриватБанку" (оплата з карти будь-якого банку);

у відділенні будь-якої фінустанови.

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