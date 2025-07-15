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Головна Фінанси Разовий платіж за газ — що треба знати про нову послугу

Разовий платіж за газ — що треба знати про нову послугу

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 08:50
Послуга за техобслуговування — які діють правила оплати у 2025 році
Комунальні платіжки, гроші та смартфон. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році деякі споживачі будуть зобов'язані здійснити додатковий разовий платіж за природний газ. Йдеться про нову послугу з технічного обслуговування газових мереж житлових будинків (третя платіжка за газ). 

Про це повідомляє пресслужба Київської філії "Газмережі".

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Що треба знати про комунальну платіжку за техобслуговування

Як пояснили у Газмережі, Міністерство енергетики запровадило обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в українських будинках для підвищення рівня безпеки.

Якщо власники квартир у багатоквартирних будинках отримають разову платіжку за "Технічне обслуговування ВБСГ", то це означатиме, що фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж будинку. 

Як правило, роботи щодо перевірки систем газопостачання передбачають:

  • огляд мереж;
  • обстеження;
  • виявлення недоліків.

Проте, відповідно до нормативно-правових актів, фарбування газопроводів не входить до списку робіт, які проводяться під час техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

У компанії розповіли, що лише цьогоріч в Київському регіоні перевірили більш ніж тисячу багатоповерхівок.

"Фахівці Київської філії "Газмережі" перевірили понад 4 тисячі багатоповерхівок, з них більше тисячі у поточному, 2025 році. В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — повідомили у пресслужбі.

Правила оплати за нову послугу 

У будинках, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, жителям надійдуть рахунки за виконані послуги.  

газмережі
Ілюстрація. Джерело: Київська філія "Газмережі"

Йдеться про разовий платіж, який потрібно буде здійснювати кожні три-п'ять років залежно від термінів експлуатації мереж будинку.

Чим більше квартир і чим менше протяжність комунікацій, тим дешевшою буде послуга в розрахунку на одну квартиру. Цього року найменше такий сервіс коштує близько 100 грн, а найбільше — близько 1 тис. грн (у будинках радянських часів з малою кількістю квартир).

Оплатити такі рахунки можна буде, обравши найбільш зручний варіант:

  • за реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО - 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "Укргазбанк");
  • через QR-код на паперовому рахунку;
  • у поштовому відділенні АТ "Укрпошта"; 
  • через онлайн-сервіси "ПриватБанку" (оплата з карти будь-якого банку);
  • у відділенні будь-якої фінустанови.

Раніше ми писали, що фахівці "Газмережі" пропонують споживачам газу важливу послугу з метою підготовки до зими. Обійдеться спеціальний сервіс у близько 360 грн. 

Також ми розповідали, навіщо необхідні довідки щодо заборгованості від Нафтогазу. Відповідні документи є документальним підтвердженням відсутності боргів перед постачальниками. 

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ газопостачання гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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