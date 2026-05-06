Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Разовая помощь от UNHCR Ukraine: кто получит 12 300 грн

Разовая помощь от UNHCR Ukraine: кто получит 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 13:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: кому из семей предоставят 12 300 грн в мае
Люди старшего возраста, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

6 мая 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, и благотворительный фонд "Право на защиту" принимают заявки на денежную помощь в еще одном из городов Украины. Согласно правилам, граждане смогут получить в зависимости от ситуации выплату от 10 800 до 12 300 грн.

Об этом информирует пресс-служба организации, передают Новини.LIVE.

Кто и где сможет оформить денежную помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, зарегистрироваться в программе помощи могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, которые временно проживают в Киеве. Согласно обновленным условиям программы, предусматривается предоставление индивидуальной помощи для семей, попавших в различные жизненные обстоятельства во время войны. А именно:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), которые выехали из дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.
  2. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны.
  3. Граждане, которые вернулись на родину (после вынужденного перемещения по Украине или выезда за границу). Условием является возвращение в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Среди основных критериев отбора для последних двух категорий:

  • ежемесячный доход не должен превышать 8 300 грн на одного каждого члена семьи в месяц;
  • будут учитывать близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи, наличие уязвимости.

В то же время, граждане могут обратиться за консультацией по регистрации, даже если получали выплаты от других благотворителей, но с тех пор прошло более трех месяцев.

Читайте также:

Как подать заявку на помощь и список документов

Граждане могут записаться в электронную очередь в пункт сбора данных в городе Киев, который время от времени открывается для набора новых претендентов на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine. Для этого необходимо заполнить форму, которую публикуют на странице в Telegram.

После этого в случае успешного заполнения формы заявители должны ожидать звонок от партнеров организации (БФ "Право на защиту") для проверки на соответствие требованиям программы и согласования даты, времени и адреса приема.

"Важно: Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

Необходимо присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, кроме маломобильных людей и детей до трех лет. Также надо подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (другое подтверждение выезда);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковская карта (номер счета IBAN).
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев сможет получить 37 800 грн в мае в одной из областей. Речь идет о финансовой помощи от "Каритас" УГКЦ. Выплаты предусмотрены на сельское хозяйство.

Еще Новини.LIVE писали, что гражданам доступна регистрация в программе помощи на аренду жилья в пяти регионах. Выплаты предоставляет УВКБ ООН на полгода. Приобщиться смогут внутренние переселенцы, а также беженцы.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации