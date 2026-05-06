Выплаты от UNHCR Ukraine: кому из семей предоставят 12 300 грн в мае

6 мая 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, и благотворительный фонд "Право на защиту" принимают заявки на денежную помощь в еще одном из городов Украины. Согласно правилам, граждане смогут получить в зависимости от ситуации выплату от 10 800 до 12 300 грн.

Кто и где сможет оформить денежную помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, зарегистрироваться в программе помощи могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы, которые временно проживают в Киеве. Согласно обновленным условиям программы, предусматривается предоставление индивидуальной помощи для семей, попавших в различные жизненные обстоятельства во время войны. А именно:

ВПЛ (за последние 45 дней), которые выехали из дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны. Граждане, которые вернулись на родину (после вынужденного перемещения по Украине или выезда за границу). Условием является возвращение в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Среди основных критериев отбора для последних двух категорий:

ежемесячный доход не должен превышать 8 300 грн на одного каждого члена семьи в месяц;

будут учитывать близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи, наличие уязвимости.

В то же время, граждане могут обратиться за консультацией по регистрации, даже если получали выплаты от других благотворителей, но с тех пор прошло более трех месяцев.

Как подать заявку на помощь и список документов

Граждане могут записаться в электронную очередь в пункт сбора данных в городе Киев, который время от времени открывается для набора новых претендентов на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine. Для этого необходимо заполнить форму, которую публикуют на странице в Telegram.

После этого в случае успешного заполнения формы заявители должны ожидать звонок от партнеров организации (БФ "Право на защиту") для проверки на соответствие требованиям программы и согласования даты, времени и адреса приема.

"Важно: Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

Необходимо присутствие всех членов семьи в пункте регистрации, кроме маломобильных людей и детей до трех лет. Также надо подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка ВПЛ (другое подтверждение выезда);

свидетельство о рождении детей;

банковская карта (номер счета IBAN).

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

