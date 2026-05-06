Виплати від UNHCR Ukraine: кому з родин нададуть 12 300 грн у травні

Разова допомога від UNHCR Ukraine: хто отримає 12 300 грн
6 травня 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Агенції ООН у справах біженців, та благодійний фонд "Право на захист" приймають заявки на грошову допомогу у ще одному з міст України. Згідно з правилами, громадяни зможуть отримати залежно від ситуації виплату від 10 800 до 12 300 грн.
Про це інформує пресслужба організації, передають Новини.LIVE.
Хто і де зможе оформити грошову допомогу від UNHCR Ukraine
Як зазначається, зареєструватися у програмі допомоги можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які тимчасово проживають у Києві. Згідно з оновленими умовами програми, передбачається надання індивідуальної допомоги для родин, які потрапили у різні життєві обставини під час війни. А саме:
- ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю, обстріли чи обов’язкову евакуацію.
- Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну.
- Громадяни, які повернулися на батьківщину (після вимушеного пересування по Україні або виїзду за кордон). Умовою є повернення протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.
Серед основних критеріїв відбору для останніх двох категорій:
- щомісячний дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на одного кожного члена родини на місяць;
- будуть враховувати близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, наявність вразливості.
Водночас, громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували виплати від інших благодійників, але з того часу минуло більш ніж три місяці.
Як подати заявку на допомогу та список документів
Громадяни можуть записатися в електронну чергу до пункту збору даних у місті Київ, який час від часу відкривається для набору нових претендентів на отримання грошової допомоги від UNHCR Ukraine. Для цього необхідно заповнити форму, яку публікують на сторінці в Telegram.
Після цього у разі успішного заповнення форми заявники мають очікувати на дзвінок від партнерів організації (БФ "Право на захист") для перевірки на відповідність вимогам програми та узгодження дати, часу та адреси прийому.
"Важливо: Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.
Необхідна присутність всіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років. Також треба підготувати такі документи (оригінали):
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО (інше підтвердження виїзду);
- свідоцтво про народження дітей;
- банківська картка (номер рахунку IBAN).
- документи, що підтверджують інвалідність/опіку.
Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців зможе отримати 37 800 грн у травні в одній з областей. Йдеться про фінансову допомогу від "Карітас" УГКЦ. Виплати передбачені на сільське господарство.
Ще Новини.LIVE писали, що громадянам доступна реєстрація у програмі допомоги на оренду житла у п'яти регіонах. Виплати надає УВКБ ООН на пів року. Долучитися зможуть внутрішні переселенці, а також біженці.