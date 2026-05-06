Виплати від UNHCR Ukraine: кому з родин нададуть 12 300 грн у травні

6 травня 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Агенції ООН у справах біженців, та благодійний фонд "Право на захист" приймають заявки на грошову допомогу у ще одному з міст України. Згідно з правилами, громадяни зможуть отримати залежно від ситуації виплату від 10 800 до 12 300 грн.

Хто і де зможе оформити грошову допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначається, зареєструватися у програмі допомоги можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці, які тимчасово проживають у Києві. Згідно з оновленими умовами програми, передбачається надання індивідуальної допомоги для родин, які потрапили у різні життєві обставини під час війни. А саме:

ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю, обстріли чи обов’язкову евакуацію. Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну. Громадяни, які повернулися на батьківщину (після вимушеного пересування по Україні або виїзду за кордон). Умовою є повернення протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Серед основних критеріїв відбору для останніх двох категорій:

щомісячний дохід не повинен перевищувати 8 300 грн на одного кожного члена родини на місяць;

будуть враховувати близькість до лінії фронту, рівень умов проживання, склад родини, наявність вразливості.

Водночас, громадяни можуть звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували виплати від інших благодійників, але з того часу минуло більш ніж три місяці.

Як подати заявку на допомогу та список документів

Громадяни можуть записатися в електронну чергу до пункту збору даних у місті Київ, який час від часу відкривається для набору нових претендентів на отримання грошової допомоги від UNHCR Ukraine. Для цього необхідно заповнити форму, яку публікують на сторінці в Telegram.

Після цього у разі успішного заповнення форми заявники мають очікувати на дзвінок від партнерів організації (БФ "Право на захист") для перевірки на відповідність вимогам програми та узгодження дати, часу та адреси прийому.

"Важливо: Дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги", — йдеться у повідомленні.

Необхідна присутність всіх членів родини у пункті реєстрації, окрім маломобільних людей та дітей до трьох років. Також треба підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

банківська картка (номер рахунку IBAN).

документи, що підтверджують інвалідність/опіку.

