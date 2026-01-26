Выплаты от Агентства ООН — где пенсионеры могут получить 10,8 тыс. грн помощи

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Зимой 2026 года несколько уязвимых категорий граждан могут оформить финансовую поддержку от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, такая возможность доступна пожилым людям в городе Сумы.

Об этом проинформировал пресс-центр организации в Telegram.

Кто может оформить финпомощь от ООН

Агентство ООН по делам беженцев в новом году возобновило работу в городе Сумы. Для того, чтобы предварительно зарегистрироваться, необходимо иметь один из двух официальных статусов:

Внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при условии переезда из опасных мест в течение последних полгода/возвращения на свое прежнее место жительства; Беженца при условии выезда из страны в связи с войной после 24 февраля 2022 года и возвращения домой.

Среди основных условий права на финансовую поддержку для вышеуказанных категорий является отсутствие аналогичных выплат от любых других благотворительных фондов за предыдущие три месяца.

Важно иметь категорию уязвимости для получения права на выплаты. А именно:

семья, где одинокая мать или отец воспитывает детей до 18 лет, содержит лиц пожилого возраста (от 55 лет);

домохозяйство, состоящее только из граждан пожилого возраста (от 55 лет);

семья, где есть пожилые люди (свыше 55 лет), воспитывающие малолетних детей;

домохозяйство, где имеются лица с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

Финансово-экономическое состояние семьи заявителя должно быть низким. Выплаты предусмотрены только для тех, у кого доход на одного человека в семье не превышает 6,3 тыс. грн.

Размер помощи и как оформить в Сумах

По правилам программы, претенденты получат по 3,6 тыс. грн на каждого в домохозяйстве сроком в три месяца. То есть каждому лицу за весь период начислят по 10,8 тыс. грн. Агентство направит средства банковскими переводами/Western Union на счета руководителей домохозяйств.

Как отмечается, жителей города Сумы будут принимать для проведения консультаций по предварительной записи в электронную очередь.

После записи необходимо будет ожидать звонка работников пункта сбора данных на денежную помощь. Гражданам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда нужно будет прийти на индивидуальный прием.

"Напоминаем, что регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН, в городе Сумы, по адресу ул. Революции Достоинства, 15, осуществляется исключительно по предварительной записи в очередь на прием", — говорится в сообщении.

Заранее необходимо будет подготовить следующие документы:

паспорт/другой документ, который может удостоверять личность;

идентификационный номер;

справка ВПЛ (если есть);

номер банковского счета;

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медсправки.

