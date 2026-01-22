Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки ВПЛ на полгода

Помощь от Каритас — где можно оформить выплаты на полгода
В январе 2026 года некоторые украинцы имеют возможность получить денежную помощь на аренду жилья. Благотворительный фонд "Каритас" возобновил предоставление выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на шесть месяцев в одном из городов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Правила программы финпомощи от "Каритас"
Благотворительный фонд "Каритас Каменское", функционирующий в структуре МБФ "Каритас Украины", снова принимает заявки от граждан в Днепропетровской области. Денежная помощь доступна внутренним переселенцам в городе Каменское.
По условиям программы:
- Средства предоставят на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев;
- Приобщиться могут внутренне перемещенные лица, которые получили соответствующий статус менее 30 дней назад;
- Домохозяйство не должно иметь выплат от других международных организаций.
Необходимо иметь социальную и экономическую уязвимости. Речь идет о таких категориях:
- гражданах с инвалидностью;
- лицах с тяжелыми болезнями;
- одиноких лицах пожилого возраста (60+)/домохозяйств, состоящих из лиц пожилого возраста;
- одиноких матерей или отцов (опекунов несовершеннолетних детей);
- многодетных семьях с тремя и более малолетними детьми;
- беременных женщинах/матерях с детьми в возрасте до трех лет.
Доход семьи на одного человека не должен превышать 6,31 тыс. грн в месяц.
"Наши специалисты уже начали регистрацию заявителей и осуществляют мониторинговые визиты в арендованное жилье. Во время таких посещений они оценивают условия проживания, проверяют безопасность и комфорт жилья, предоставляют индивидуальные консультации и сопровождение на всех этапах получения выплат", — говорится в сообщении.
Как получить выплаты на аренду жилья
Для предварительной регистрации на денежную помощь внутренним переселенцам необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт, идентификационный код;
- справку внутренне перемещенного лица;
- справку, где подтверждается категория уязвимости;
- справку ОК-5/ОК-7;
- банковский счет IBAN.
Можно обратиться за подробной информацией по следующим контактам:
- горячая линия: 068 175 78 08;
- адрес: проспект Тараса Шевченко, 20.
Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализуют Caritas Ukraine и "Каритас Каменское" при финансовой поддержке американского народа.
Ранее мы рассказывали, что несколько категорий граждан могут получить помощь от UNHCR. В частности, выплаты доступны тем, кому более 55 лет.
Также сообщалось, что на западе реализуют программу по предоставлению грантов. Украинцы могут получить более чем 30 тыс. грн на бизнес.
Читайте Новини.LIVE!