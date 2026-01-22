Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от Каритас — где можно оформить выплаты на полгода

Помощь от Каритас — где можно оформить выплаты на полгода

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:00
Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки ВПЛ на полгода
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года некоторые украинцы имеют возможность получить денежную помощь на аренду жилья. Благотворительный фонд "Каритас" возобновил предоставление выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на шесть месяцев в одном из городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Реклама
Читайте также:

Правила программы финпомощи от "Каритас"

Благотворительный фонд "Каритас Каменское", функционирующий в структуре МБФ "Каритас Украины", снова принимает заявки от граждан в Днепропетровской области. Денежная помощь доступна внутренним переселенцам в городе Каменское.

По условиям программы:

  1. Средства предоставят на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев;
  2. Приобщиться могут внутренне перемещенные лица, которые получили соответствующий статус менее 30 дней назад;
  3. Домохозяйство не должно иметь выплат от других международных организаций.

Необходимо иметь социальную и экономическую уязвимости. Речь идет о таких категориях:

  • гражданах с инвалидностью;
  • лицах с тяжелыми болезнями;
  • одиноких лицах пожилого возраста (60+)/домохозяйств, состоящих из лиц пожилого возраста;
  • одиноких матерей или отцов (опекунов несовершеннолетних детей);
  • многодетных семьях с тремя и более малолетними детьми;
  • беременных женщинах/матерях с детьми в возрасте до трех лет.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 6,31 тыс. грн в месяц.

"Наши специалисты уже начали регистрацию заявителей и осуществляют мониторинговые визиты в арендованное жилье. Во время таких посещений они оценивают условия проживания, проверяют безопасность и комфорт жилья, предоставляют индивидуальные консультации и сопровождение на всех этапах получения выплат", — говорится в сообщении.

Как получить выплаты на аренду жилья

Для предварительной регистрации на денежную помощь внутренним переселенцам необходимо подготовить пакет документов:

  • паспорт, идентификационный код;
  • справку внутренне перемещенного лица;
  • справку, где подтверждается категория уязвимости;
  • справку ОК-5/ОК-7;
  • банковский счет IBAN.

Можно обратиться за подробной информацией по следующим контактам:

  • горячая линия: 068 175 78 08;
  • адрес: проспект Тараса Шевченко, 20.

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализуют Caritas Ukraine и "Каритас Каменское" при финансовой поддержке американского народа.

Ранее мы рассказывали, что несколько категорий граждан могут получить помощь от UNHCR. В частности, выплаты доступны тем, кому более 55 лет.

Также сообщалось, что на западе реализуют программу по предоставлению грантов. Украинцы могут получить более чем 30 тыс. грн на бизнес.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации