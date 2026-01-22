Выплаты от Каритас — где стартовала программа поддержки ВПЛ на полгода

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года некоторые украинцы имеют возможность получить денежную помощь на аренду жилья. Благотворительный фонд "Каритас" возобновил предоставление выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на шесть месяцев в одном из городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Правила программы финпомощи от "Каритас"

Благотворительный фонд "Каритас Каменское", функционирующий в структуре МБФ "Каритас Украины", снова принимает заявки от граждан в Днепропетровской области. Денежная помощь доступна внутренним переселенцам в городе Каменское.

По условиям программы:

Средства предоставят на оплату аренды жилья сроком на шесть месяцев; Приобщиться могут внутренне перемещенные лица, которые получили соответствующий статус менее 30 дней назад; Домохозяйство не должно иметь выплат от других международных организаций.

Необходимо иметь социальную и экономическую уязвимости. Речь идет о таких категориях:

гражданах с инвалидностью;

лицах с тяжелыми болезнями;

одиноких лицах пожилого возраста (60+)/домохозяйств, состоящих из лиц пожилого возраста;

одиноких матерей или отцов (опекунов несовершеннолетних детей);

многодетных семьях с тремя и более малолетними детьми;

беременных женщинах/матерях с детьми в возрасте до трех лет.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 6,31 тыс. грн в месяц.

"Наши специалисты уже начали регистрацию заявителей и осуществляют мониторинговые визиты в арендованное жилье. Во время таких посещений они оценивают условия проживания, проверяют безопасность и комфорт жилья, предоставляют индивидуальные консультации и сопровождение на всех этапах получения выплат", — говорится в сообщении.

Как получить выплаты на аренду жилья

Для предварительной регистрации на денежную помощь внутренним переселенцам необходимо подготовить пакет документов:

паспорт, идентификационный код;

справку внутренне перемещенного лица;

справку, где подтверждается категория уязвимости;

справку ОК-5/ОК-7;

банковский счет IBAN.

Можно обратиться за подробной информацией по следующим контактам:

горячая линия: 068 175 78 08;

адрес: проспект Тараса Шевченко, 20.

Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализуют Caritas Ukraine и "Каритас Каменское" при финансовой поддержке американского народа.

