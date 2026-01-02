Выплаты за поврежденное или разрушенное жилье — где доступна помощь до 40 тыс. грн

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Владельцам разрушенного или поврежденного жилья из-за обстрелов российских оккупантов можно оформить одноразовую материальную помощь до 40 тыс. грн. Соответствующая программа поддержки действует для жителей Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба городской территориальной громады Чернигова.

Программа поддержки владельцев поврежденного жилья

Как отмечается, разовая выплата является финансовой поддержкой пострадавших и не предусматривает полного восстановления жилья. Граждане для восстановления разрушенных домов могут воспользоваться госпрограммой "еВідновлення".

За счет средств бюджета Черниговской городской территориальной громады выплату разовой денежной помощи смогут получить владельцы поврежденных/разрушенных жилых домов в трех вариантах:

за полностью разрушенный дом — 40 тыс. грн;

за значительные повреждения — 20 тыс. грн;

за незначительные повреждения — 10 тыс. грн.

Также можно оформить помощь владельцам квартир:

за полностью разрушенную — 40 тыс. грн;

разрушенную, но восстановленную — 20 тыс. грн;

подверглась значительным повреждениям и была восстановлена — 10 тыс. грн.

Как оформить помощь в Чернигове

Граждане, у которых был разрушен или поврежден дом, смогут получить одноразовую матпомощь из бюджета Черниговской городской тергромады, обратившись по адресу: ул. Шевченко, 9, или написав письмо на электронный адрес zverngr@chernigiv-rada.gov.ua. Владельцы квартир могут обращаться в Департамент соцполитики Черниговского городского совета: ул. И. Мазепы, 19.

К заявлению необходимо будет приложить пакет документов:

паспорт гражданина (копия);

идентификационный код (копия);

документ, который подтверждает право собственности на частный жилой дом;

реквизиты банковского счета;

информационное сообщение о повреждении/уничтожении (в частности, с портала "Дія");

акт комиссионного обследования дома;

справка от ОСМД о факте разрушения или повреждения (для владельцев квартир).

Суммы и контакты для выплат. Источник: городская тергромада Чернигова

Размер помощи и контакты. Источник: городская тергромада Чернигова

