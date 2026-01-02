Выплаты за поврежденное или разрушенное жилье — где доступна помощь до 40 тыс. грн

Разовая денежная помощь до 40 тыс. грн — кому доступны выплаты
Владельцам разрушенного или поврежденного жилья из-за обстрелов российских оккупантов можно оформить одноразовую материальную помощь до 40 тыс. грн. Соответствующая программа поддержки действует для жителей Чернигова.
Об этом сообщает пресс-служба городской территориальной громады Чернигова.
Программа поддержки владельцев поврежденного жилья
Как отмечается, разовая выплата является финансовой поддержкой пострадавших и не предусматривает полного восстановления жилья. Граждане для восстановления разрушенных домов могут воспользоваться госпрограммой "еВідновлення".
За счет средств бюджета Черниговской городской территориальной громады выплату разовой денежной помощи смогут получить владельцы поврежденных/разрушенных жилых домов в трех вариантах:
- за полностью разрушенный дом — 40 тыс. грн;
- за значительные повреждения — 20 тыс. грн;
- за незначительные повреждения — 10 тыс. грн.
Также можно оформить помощь владельцам квартир:
- за полностью разрушенную — 40 тыс. грн;
- разрушенную, но восстановленную — 20 тыс. грн;
- подверглась значительным повреждениям и была восстановлена — 10 тыс. грн.
Как оформить помощь в Чернигове
Граждане, у которых был разрушен или поврежден дом, смогут получить одноразовую матпомощь из бюджета Черниговской городской тергромады, обратившись по адресу: ул. Шевченко, 9, или написав письмо на электронный адрес zverngr@chernigiv-rada.gov.ua. Владельцы квартир могут обращаться в Департамент соцполитики Черниговского городского совета: ул. И. Мазепы, 19.
К заявлению необходимо будет приложить пакет документов:
- паспорт гражданина (копия);
- идентификационный код (копия);
- документ, который подтверждает право собственности на частный жилой дом;
- реквизиты банковского счета;
- информационное сообщение о повреждении/уничтожении (в частности, с портала "Дія");
- акт комиссионного обследования дома;
- справка от ОСМД о факте разрушения или повреждения (для владельцев квартир).
Ранее мы рассказывали, что в одном из городов граждане с инвалидностью могут получить адресную помощь на оплату коммунальных услуг. За поддержкой можно будет обратиться при отсутствии жилищных субсидий и льгот.
Также писали, что украинцам с инвалидностью в трех областях доступна программа финподдержки. Выплаты можно оформить в размере 4 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!