Головна Фінанси Разова грошова допомога до 40 тис. грн — кому доступні виплати

Разова грошова допомога до 40 тис. грн — кому доступні виплати

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 08:00
Виплати за пошкоджене чи зруйноване житло — де доступна допомога до 40 тис. грн
Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Власникам зруйнованого або пошкодженого житла через обстріли російських окупантів можна оформити одноразову матеріальну допомогу до 40 тис. грн. Відповідна програма підтримки діє для жителів Чернігова.

Про це повідомляє пресслужба міської територіальної громади Чернігова.

Читайте також:

Програма підтримки власників пошкодженого житла

Як зазначається, разова виплата є фінансовою підтримкою постраждалих і не передбачає повного відновлення житла. Громадяни для відбудови зруйнованих осель можуть скористатися держпрограмою "єВідновлення".

За рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади виплату разової грошової допомоги зможуть отримати власники пошкоджених/зруйнованих житлових будинків у трьох варіантах:

  • за повністю зруйнований будинок — 40 тис. грн;
  • за значні пошкодження — 20 тис. грн;
  • за незначні пошкодження — 10 тис. грн.

Також можна оформити допомогу власникам квартир:

  • за повністю зруйновану — 40 тис. грн;
  • зруйновану, але відновлену — 20 тис. грн;
  • зазнала значних пошкоджень та була відновлена — 10 тис. грн. 

Як оформити допомогу у Чернігові

Громадяни, у яких було зруйновано або пошкоджено будинок, зможуть отримати одноразову матдопомогу з бюджету Чернігівської міської тергромади, звернувшись за адресою: вул. Шевченка, 9, або написавши листа на електронну адресу zverngr@chernigiv-rada.gov.ua. Власники квартир можуть звертатися до Департаменту соцполітики Чернігівської міської ради: вул. І. Мазепи,19.

До заяви необхідно буде додати пакет документів:

  • паспорт громадянина (копія);
  • ідентифікаційний код (копія);
  • документ, що підтверджує право власності на приватний житловий будинок;
  • реквізити банківського рахунку;
  • інформаційне повідомлення про пошкодження/знищення (зокрема, з порталу "Дія");
  • акт комісійного обстеження будинку;
  • довідка від ОСББ про факт руйнування чи пошкодження (для власників квартир).
допомога українцям
Суми та контакти для виплат. Джерело: міська тергромада Чернігова
допомога українцям
Розмір допомоги та контакти. Джерело: міська тергромада Чернігова

Раніше ми розповідали, що одному з міст громадяни з інвалідністю можуть отримати адресну допомогу на оплату комунальних послуг. За підтримкою можна буде звернутись за відсутності житлових субсидій та пільг. 

Також писали, що українцям з інвалідністю в трьох областях доступна програма фінпідтримки. Виплати можна оформити у розмірі 4 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
