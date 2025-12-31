Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Международная финпомощь — где оказывают поддержку ВПЛ зимой

Международная финпомощь — где оказывают поддержку ВПЛ зимой

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 11:00
Выплаты для ВПЛ — где украинцам доступна международная финансовая помощь
Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Благотворительная организация "Армии Спасения" реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут подать заявки в одном из городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о помощи для ВПЛ

"Армия Спасения" является международной христианской благотворительной организацией и частью Всемирной христианской церкви, основанной в 1865 году в Британии. На сегодня ее отделения и различные центры действуют в 127 странах мира.

В частности, одно из отделений организации работает в городе Винница и предоставляет широкую психологическую и гуманитарную поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной.

Зимой благотворительная организация продолжает принимать обращения от внутренне перемещенных лиц на оказание финансовой помощи.

Как отмечается, претендовать на денежную помощь могут переселенцы при соблюдении двух важных условий:

  1. Временное проживание в Виннице;
  2. Отсутствие помощи от "Армии Спасения" ранее.

Как подать заявку на получение помощи

В организации отметили, что граждане, которые подпадают под вышеуказанные критерии, могут обратиться за оформлением помощи.

Несмотря на закрытие онлайн-формы регистрации, граждане могут подавать собственную информацию как ВПО города Винница на номер в Viber: 067 471 19 59.

Звонить в случае появления вопросов о предоставлении финансовой помощи можно со вторника по пятницу с 10:00 до 15:00.

В сообщении необходимо будет указать следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • идентификационный код;
  • номер телефона;
  • номер справки внутреннего переселенца.

"После обработки информации ждите ответ. Помощь предоставляется лицам ВПЛ города Винница, которые ни разу не получали помощь от Армии Спасения. Получение помощи возможно лично в руки получателем или по официальной доверенности. Помощь не отправляется по почте", — пояснили в организации.

Ранее мы сообщали, что уязвимые категории украинцев могут получить финпомощь от БФ "Руки милости". Реализация проекта происходит при поддержке правительства США.

Еще писали, что некоторые пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить средства на аренду на полгода. Приобщиться к программе помощи могут граждане, пострадавшие от войны.

выплаты финансовая помощь деньги ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации