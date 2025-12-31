Выплаты для ВПЛ — где украинцам доступна международная финансовая помощь

Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Благотворительная организация "Армии Спасения" реализует программу финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут подать заявки в одном из городов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.

Подробнее о помощи для ВПЛ

"Армия Спасения" является международной христианской благотворительной организацией и частью Всемирной христианской церкви, основанной в 1865 году в Британии. На сегодня ее отделения и различные центры действуют в 127 странах мира.

В частности, одно из отделений организации работает в городе Винница и предоставляет широкую психологическую и гуманитарную поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной.

Зимой благотворительная организация продолжает принимать обращения от внутренне перемещенных лиц на оказание финансовой помощи.

Как отмечается, претендовать на денежную помощь могут переселенцы при соблюдении двух важных условий:

Временное проживание в Виннице; Отсутствие помощи от "Армии Спасения" ранее.

Как подать заявку на получение помощи

В организации отметили, что граждане, которые подпадают под вышеуказанные критерии, могут обратиться за оформлением помощи.

Несмотря на закрытие онлайн-формы регистрации, граждане могут подавать собственную информацию как ВПО города Винница на номер в Viber: 067 471 19 59.

Звонить в случае появления вопросов о предоставлении финансовой помощи можно со вторника по пятницу с 10:00 до 15:00.

В сообщении необходимо будет указать следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

идентификационный код;

номер телефона;

номер справки внутреннего переселенца.

"После обработки информации ждите ответ. Помощь предоставляется лицам ВПЛ города Винница, которые ни разу не получали помощь от Армии Спасения. Получение помощи возможно лично в руки получателем или по официальной доверенности. Помощь не отправляется по почте", — пояснили в организации.

