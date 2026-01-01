Видео
Деньги на зиму — где людям с инвалидностью доступна помощь

Деньги на зиму — где людям с инвалидностью доступна помощь

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:00
Выплаты на отопительный сезон — где гражданам с инвалидностью доступна помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских городов гражданам с инвалидностью доступна возможность оформления адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). За соответствующей поддержкой могут обратиться те, кто не получает субсидий или льгот.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной политики одного из городских советов.

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь на услуги ЖКХ

По информации Департамента соцполитики, оформить выплаты на покрытие финансовых затрат за коммунальные услуги могут жители города Днепр. Помощь могут назначить при отсутствии государственной поддержки в виде субсидий и льгот семьям, в которых есть граждане с инвалидностью. Речь идет о:

  • несовершеннолетних детях с инвалидностью;
  • лицах с инвалидностью первой группы (из-за недостатков зрения, психических расстройств, недостатков опорно-двигательного аппарата, инвалидности с детства);
  • граждане с инвалидностью второй группы с детства.

Средства могут предоставить на компенсацию за такие виды коммунальных услуг:

  • управление многоквартирным домом и содержание;
  • уборка мусора;
  • техобслуживание лифтов;
  • теплоснабжение;
  • горячая/холодная вода, водоотведение,
  • газоснабжение;
  • электроэнергия.

Размер финансовой помощи и список документов

В случае обращения за помощью в период с ноября по апрель размер помощи во время отопительного сезона будет составлять 700 грн на каждого человека с инвалидностью в домохозяйстве. В неотапливаемый период выплата будет равна 500 грн.

Соответствующая помощь является безналичной и будет перечислена сразу коммунальным предприятиям города, занимающихся предоставлением услуг.

Для оформления выплат необходимо будет подготовить заявление и список документов:

  • копия паспорта лица с инвалидностью/свидетельство о рождении (или копии ID-карты и выписки о регистрации места жительства);
  • оригинал справки, где указан состав семьи, зарегистрированных в доме (если нет данных в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилье лиц);
  • справка медико-социальной экспертной комиссии/врачебно-консультативной комиссии;
  • лицевой счет по оплате каждого конкретного вида коммунальных услуг.

Документы на адресную помощь на коммунальные услуги нужно будет обновлять ежегодно в январе.

Ранее мы писали, что в январе УВКБ ООН возобновит прием заявок на выплаты в размере 10,8 тыс. грн. Денежная помощь будет доступна только для уязвимых категорий граждан.

Также мы рассказывали, что украинцы с инвалидностью могут присоединиться к программе финподдержки в размере 4 тыс. грн во время войны. Выплаты доступны в трех регионах.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
