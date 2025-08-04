Выплаты для украинок — кому гарантируют вознаграждение в 2025 году

Разовая выплата для женщин — кто получит 30 тыс. грн в 2025 году
Украинские женщины, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня", имеют право на государственное вознаграждение. С июля 2025 года соответствующие выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Об этом говорится в объяснении одного из управлений ПФУ в Facebook.
Что надо знать о почетном звании "Мать-героиня"
Как рассказали в Пенсионном фонде, вознаграждение женщинам, которые имеют почетное звание "Мать-героиня" согласно закону "О госнаградах Украины", предоставляют:
- тем, кто родил и воспитал до восьмилетнего возраста пятерых и более детей;
- тем, кто воспитал до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
По правилам, размер вознаграждения равен 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, когда женщине присвоили почетное звание. В частности, в этом году речь идет о сумме в 30,28 тыс. грн.
Как оформить единовременную выплату
В ПФУ объясняют, что в случае присвоения почетного звания "Мать-героиня", однако при отсутствии поступления вознаграждения за соответствующий бюджетный период, женщина имеет право оформить его в следующем бюджетном периоде.
Для этого нужно подать такой пакет документов:
- заявление установленной формы;
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- указ президента о почетном звании "Мать-героиня";
- документ, где подтверждается право уполномоченного лица представлять женщину, которой присвоено почетное звание (в случае оформления через представителей).
Подать обращение можно любым удобным способом:
- через сервисный центр Пенсионного фонда;
- уполномоченных лиц местной власти;
- Центр предоставления административных услуг;
- средства почтовой связи;
- веб-портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионного фонда или портал госуслуг "Дія".
Ранее мы писали, что выплачивает государство женщинам в случае беременности и родов. В ПФУ объяснили, что в 2025 году размер выплат может достигать 3,6 тыс. грн для тех, кто стал на учет в центре занятости как безработный.
Также мы рассказывали, кому из многодетных матерей предусмотрена надбавка к пенсии в 37% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2025 году. Сумма выплат различается в зависимости от количества детей, которые есть у женщин.
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