Выплаты для украинок — кому гарантируют вознаграждение в 2025 году

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Украинские женщины, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня", имеют право на государственное вознаграждение. С июля 2025 года соответствующие выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в объяснении одного из управлений ПФУ в Facebook.

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Как рассказали в Пенсионном фонде, вознаграждение женщинам, которые имеют почетное звание "Мать-героиня" согласно закону "О госнаградах Украины", предоставляют:

тем, кто родил и воспитал до восьмилетнего возраста пятерых и более детей;

тем, кто воспитал до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

По правилам, размер вознаграждения равен 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, когда женщине присвоили почетное звание. В частности, в этом году речь идет о сумме в 30,28 тыс. грн.

Объявление. Источник: ПФУ

Как оформить единовременную выплату

В ПФУ объясняют, что в случае присвоения почетного звания "Мать-героиня", однако при отсутствии поступления вознаграждения за соответствующий бюджетный период, женщина имеет право оформить его в следующем бюджетном периоде.

Для этого нужно подать такой пакет документов:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

указ президента о почетном звании "Мать-героиня";

документ, где подтверждается право уполномоченного лица представлять женщину, которой присвоено почетное звание (в случае оформления через представителей).

Подать обращение можно любым удобным способом:

через сервисный центр Пенсионного фонда;

уполномоченных лиц местной власти;

Центр предоставления административных услуг;

средства почтовой связи;

веб-портал е-услуг ПФУ, приложение Пенсионного фонда или портал госуслуг "Дія".

Ранее мы писали, что выплачивает государство женщинам в случае беременности и родов. В ПФУ объяснили, что в 2025 году размер выплат может достигать 3,6 тыс. грн для тех, кто стал на учет в центре занятости как безработный.

Также мы рассказывали, кому из многодетных матерей предусмотрена надбавка к пенсии в 37% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2025 году. Сумма выплат различается в зависимости от количества детей, которые есть у женщин.