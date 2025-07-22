Пенсії у 2025 році — хто з пенсіонерів має право на мінімальну виплату у 3,76 тис. грн

Людина похилого віку. Фото: Freepik

В Україні деяким громадянам держава гарантує мінімальну пенсійну виплату у 2025 році у близько 3,76 тис. грн. У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, за яких умов нараховують відповідні суми.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

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Кому виплачують мінімально 3,76 тис. грн

Як зазначають у фонді, у 2025 році для виходу на пенсію за віком 60-річні громадяни повинні мати щонайменше 32 роки страхового стажу, 22 роки — 63-річні, та 15 років — 65-річні.

Якщо стажу не вистачає, то можна буде оформити пенсію з 63 або 65 років у разі дотримання вимог щодо стажу для відповідних вікових категорій.

Також за певних умов передбачена межа, яка не може бути нижчою для 65-річних громадян. Так, пенсійну виплату у мінімум 3,76 тис. грн гарантують деяким непрацюючим пенсіонерам зі страховим стажем у 30-35 років та пенсіонерам, яким виповнилося 80 років зі стажем 20-25 років. А саме:

Непрацюючі пенсіонери, які досягнули віку 65 років, є стаж у 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки); Пенсіонери, які досягнули 80 років зі страховим стажем 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки).

Інші мінімальні виплати для пенсіонерів

Держава підтримує й інших громадян, встановивши мінімальні пенсійні виплати у 2025 році. Серед таких категорій осіб:

Пенсіонери віком 70-80 років, у яких є стаж у 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) — не нижче 3,6 тис. грн; Пенсіонери, яким виповнилося 70 років зі стажем у 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки). Мінімальну виплату обчислюють у розмірі, пропорційному до стажу, виходячи з суми мінімальної виплати у 3,32 тис. грн; Пенсіонери віком 75-80 років за наявності стажу у щонайменше 25 років (чоловіки) і не менше 20 років (жінки) — мінімум 3,61 тис. грн; Інші категорії пенсіонерів, які не працюють — мінімум близько 3 тис. грн.

Раніше ми писали, кому з громадян держава виплачує пенсійне забезпечення у розмірі до 100% від середньої зарплати. У ПФУ назвали категорії громадян та як оформити.

Також повідомляли, що близько 8 тис. грн становить мінімальна гарантована пенсійна виплата для одного з батьків, дружини чи чоловіка військового у разі смерті чи загибелі. Також по 6 тис. грн виплачують на кожну дитину.