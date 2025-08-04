Виплати для українок — кому гарантують винагороду у 2025 році

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

Українські жінки, яким присвоєне почесне звання "Мати-героїня", мають право на державну винагороду. З липня 2025 року відповідні виплати здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Про це йдеться у поясненні одного з управлінь ПФУ у Facebook.

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Що треба знати про почесне звання "Мати-героїня"

Як розповіли у Пенсійному фонді, винагороду жінкам, які мають почесне звання "Мати-героїня" згідно із законом "Про держнагороди України", надають:

тим, хто народив та виховав до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей;

тим, хто виховав до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

За правилами, розмір винагороди дорівнює 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, коли жінці присвоїли почесне звання. Зокрема, цьогоріч йдеться про суму у 30,28 тис. грн.

Оголошення. Джерело: ПФУ

Як оформити одноразову виплату

У ПФУ пояснюють, що в разі присвоєння почесного звання "Мати-героїня", однак за відсутності надходження винагороди за відповідний бюджетний період, жінка має право оформити її у наступному бюджетному періоді.

Для цього потрібно подати такий пакет документів:

заяву встановленої форми;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

указ президента щодо почесного звання "Мати-героїня";

документ, де підтверджується право уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєне почесне звання (у разі оформлення через представників).

Подати звернення можна у будь-який зручний спосіб:

через сервісний центр Пенсійного фонду;

уповноважених осіб місцевої влади;

Центр надання адміністративних послуг;

засоби поштового зв'язку;

вебпортал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійного фонду чи портал держпослуг "Дія".

Раніше ми писали, що виплачує держава жінкам у разі вагітності та пологів. У ПФУ пояснили, що у 2025 році розмір виплат може досягати 3,6 тис. грн для тих, хто став на облік в центрі зайнятості як безробітний.

Також ми розповідали, кому з багатодітних матерів передбачена надбавка до пенсії у 37% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році. Сума виплат різниться залежно від кількості дітей, які є в жінок.