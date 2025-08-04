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Головна Фінанси Разова виплата для жінок — хто отримає 30 тис. грн у 2025 році

Разова виплата для жінок — хто отримає 30 тис. грн у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 12:12
Виплати для українок — кому гарантують винагороду у 2025 році
Жінка з дитиною. Фото: Freepik

Українські жінки, яким присвоєне почесне звання "Мати-героїня", мають право на державну винагороду. З липня 2025 року відповідні виплати здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). 

Про це йдеться у поясненні одного з управлінь ПФУ у Facebook.

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Що треба знати про почесне звання "Мати-героїня"

Як розповіли у Пенсійному фонді, винагороду жінкам, які мають почесне звання "Мати-героїня" згідно із законом "Про держнагороди України", надають:

  • тим, хто народив та виховав до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей;
  • тим, хто виховав до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

За правилами, розмір винагороди дорівнює 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, коли жінці присвоїли почесне звання. Зокрема, цьогоріч йдеться про суму у 30,28 тис. грн.

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Оголошення. Джерело: ПФУ

Як оформити одноразову виплату

У ПФУ пояснюють, що в разі присвоєння почесного звання "Мати-героїня", однак за відсутності надходження винагороди за відповідний бюджетний період, жінка має право оформити її у наступному бюджетному періоді.

Для цього потрібно подати такий пакет документів:

  • заяву встановленої форми;
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • указ президента щодо почесного звання "Мати-героїня";
  • документ, де підтверджується право уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєне почесне звання (у разі оформлення через представників).

Подати звернення можна у будь-який зручний спосіб:

  • через сервісний центр Пенсійного фонду;
  • уповноважених осіб місцевої влади;
  • Центр надання адміністративних послуг;
  • засоби поштового зв'язку;
  • вебпортал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійного фонду чи портал держпослуг "Дія".

Раніше ми писали, що виплачує держава жінкам у разі вагітності та пологів. У ПФУ пояснили, що у 2025 році розмір виплат може досягати 3,6 тис. грн для тих, хто став на облік в центрі зайнятості як безробітний. 

Також ми розповідали, кому з багатодітних матерів передбачена надбавка до пенсії у 37% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році. Сума виплат різниться залежно від кількості дітей, які є в жінок. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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