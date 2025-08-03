Виплати жінкам у декреті — хто отримає допомогу у 2025 році

Жінка біля немовляти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українки, якщо встали на облік в центрі зайнятості як безробітні, можуть отримати фінансову допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір виплат коливається від 1,5 до 3,6 тисячі гривень.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Щоби отримати виплату українкам рекомендують звертатися до територіального органу ПФУ та надати:

паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву, у якій треба зазначити обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);

інформацію про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи";

довідку з центру зайнятості про реєстрацію щодо відсутності роботи;

посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

Скільки виплачують у 2025 році

Держава виплачує жінкам допомогу у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:

3,6 тисячі гривень — безробітним, які були застрахованими особами;

— безробітним, які були застрахованими особами; 1,5 тисячі гривень — іншим категоріям осіб без страхового стажу/звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.

Також зазначається, що є гарантований мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 757 гривень на місяць.

"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць", — йдеться у повідомленні.

Виплату призначають на термін від 126 до 180 днів.

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