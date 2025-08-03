Виплати жінкам у декреті — хто отримає допомогу у 2025 році

Вагітність і пологи — що виплачує жінкам держава
У 2025 році українки, якщо встали на облік в центрі зайнятості як безробітні, можуть отримати фінансову допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір виплат коливається від 1,5 до 3,6 тисячі гривень.
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як оформити виплати у 2025 році
Щоби отримати виплату українкам рекомендують звертатися до територіального органу ПФУ та надати:
- паспорт (або інший документ, що посвідчує особу);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- заяву, у якій треба зазначити обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);
- інформацію про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи";
- довідку з центру зайнятості про реєстрацію щодо відсутності роботи;
- посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).
Скільки виплачують у 2025 році
Держава виплачує жінкам допомогу у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:
- 3,6 тисячі гривень — безробітним, які були застрахованими особами;
- 1,5 тисячі гривень — іншим категоріям осіб без страхового стажу/звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.
Також зазначається, що є гарантований мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 757 гривень на місяць.
"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць", — йдеться у повідомленні.
Виплату призначають на термін від 126 до 180 днів.
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