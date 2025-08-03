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Головна Фінанси Вагітність і пологи — що виплачує жінкам держава

Вагітність і пологи — що виплачує жінкам держава

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 08:45
Виплати жінкам у декреті — хто отримає допомогу у 2025 році
Жінка біля немовляти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українки, якщо встали на облік в центрі зайнятості як безробітні, можуть отримати фінансову допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір виплат коливається від 1,5 до 3,6 тисячі гривень. 

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ). 

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Як оформити виплати у 2025 році 

Щоби отримати виплату українкам рекомендують звертатися до територіального органу ПФУ та надати:

  • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу); 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
  • заяву, у якій треба зазначити обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення); 
  • інформацію про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи"; 
  • довідку з центру зайнятості про реєстрацію щодо відсутності роботи;
  • посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності). 

Скільки виплачують у 2025 році 

Держава виплачує жінкам допомогу у розмірі 100% мінімальної допомоги з безробіття:

  • 3,6 тисячі гривень — безробітним, які були застрахованими особами;
  • 1,5 тисячі гривень — іншим категоріям осіб без страхового стажу/звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.

Також зазначається, що є гарантований мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 757 гривень на місяць.

"Це 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з розрахунку на місяць", — йдеться у повідомленні. 

Виплату призначають на термін від 126 до 180 днів. 

Нагадаємо, що з липня українцям надають новий вид підтримки — базову соціальну допомогу. Відомо, про яку суму йдеться. Дізнавайтесь також, чому в Україні можуть не підвищити виплати за народження дітей

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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