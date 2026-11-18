Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в государственном "ПриватБанке" по-прежнему действуют требования о предоставлении клиентами отчета о ежемесячном объеме финансовых поступлений. Эти правила касаются всех участников украинского банковского рынка, поскольку продиктованы законом о финансовом мониторинге. Клиент должен правильно определить сумму дохода, чтобы избежать блокировок при осуществлении финансовых операций.

О том, какие требования действуют в отношении указываемых сумм, рассказывают Новини.LIVE.

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Необходимость отчетности о доходах перед ПриватБанком

Согласно закону № 361-IX, призванному предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, все клиенты ПриватБанка обязаны раскрывать персональную информацию.

В соответствии с требованиями законодательства, только наличие актуальных данных является залогом дальнейшего и безопасного взаимодействия сторон.

Государственное финансовое учреждение регулярно отправляет клиентам уведомления с просьбой обновить данные. Как правило, на это отводится 30 дней. Процедуру можно пройти как дистанционно, так и путем личного обращения в отделение.

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Если гражданин проигнорирует соответствующие требования и не предоставит необходимые документы, его счетам грозит блокировка.

В частности, клиенты должны сообщить банку о примерной максимальной сумме, которая может поступить на все карты в течение месяца.

Как правильно отчитываться о доходах перед банком

Клиент должен заполнить анкету, ответив на несколько вопросов. В частности, потребуется подтвердить отсутствие связей с РФ и Беларусью.

Также необходимо указать актуальный адрес регистрации и фактическое место жительства.

Кроме того, ПриватБанк должен знать максимальный ежемесячный доход. Речь идет об объеме поступлений на все карты, открытые в банке.

При этом клиент не должен занижать доход, поскольку в случае превышения суммы поступлений система может заблокировать счет до выяснения обстоятельств относительно законности средств.

Чтобы избежать проблем и не предоставлять подтверждающие документы, необходимо подсчитать все возможные суммы поступлений и переводов, кроме переведенных между собственными картами.

Как подать обновленную информацию онлайн в ПриватБанке

Согласно правилам, периодичность обновления данных индивидуальна и зависит от уровня риска для деловых отношений. В ПриватБанке граждане должны проходить такую процедуру не реже одного раза в пять лет.

В частности, через мобильное приложение "Приват24" это можно сделать удаленно следующим образом:

Открыть уведомление "Обновить информацию" в случае его поступления; Подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами; Ввести ПИН-код карты для подтверждения; Проверить личные данные; Внести изменения, если информация изменилась; Добавить необходимые документы либо из приложения "Дії", либо выбрать из списка и сфотографировать; Указать место регистрации/фактический адрес; Указать свой социальный статус; Ввести информацию о максимальной сумме дохода в месяц; Подписать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке за перевыпуск "карт для выплат" с индивидуальным дизайном взимают 99 грн. При этом те, кто хочет иметь на карте еще и фото, заплатят 149 грн. С 2027 года доставка перевыпущенных карт будет платной. В частности, при заказе по Украине стоимость составит 80 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие преимущества предусмотрены по "карте для выплат" в государственном ПриватБанке. С нее не взимается комиссия при снятии наличных средств через банкоматы или кассы, а также при поступлении целевых выплат. В то же время она позволяет приумножить остаток средств на счете на 5% или 7% годовых.