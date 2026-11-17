Прохожий возле отделения ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" будут платить от 99 до 149 грн за одну из базовых услуг. Речь идет о комиссии по ранее утвержденным тарифам за оформление некоторых платежных карт. Также с нового года должен вступить в силу отдельный тариф на доставку перевыпущенных карт.

О том, за что банк взимает плату в этом месяце, рассказывают Новини.LIVE.

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При каких обстоятельствах ПриватБанк взимает комиссию до 149 грн

Клиенты ПриватБанка получают зарплату, пенсию, стипендию, социальную помощь от государства, выплаты от фондов или переводы от третьих лиц на "карты для выплат". Для такого вида карт действуют отдельные тарифные условия.

Согласно тарифной сетке государственного банка, в ноябре оформление и перевыпуск "карт для выплат" при определенных обстоятельствах предусматривает комиссию, которая может начинаться с 99 грн. Именно такую сумму банк взимает за выпуск и перевыпуск карты с индивидуальным дизайном.

В то же время оформление именной "карты для выплат" с добавлением фотографии (выпуск и перевыпуск) стоит несколько дороже — 100 грн.

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Те, кто хочет иметь карту с индивидуальным дизайном и с фотографией, заплатят 149 грн в ноябре. Такая стоимость распространяется как на первый выпуск карты, так и на ее перевыпуск.

В то же время оформление и перевыпуск обычных "карт для выплат" без дополнительных элементов и в дальнейшем останется бесплатным. Плата предусмотрена только в случае превышения лимита — шести карт мгновенного выпуска в течение года. В случае заказа сверх этого количества банк взимает за услугу 100 грн.

Также за обслуживание "карт для выплат" в банке тариф не предусмотрен.

Стоимость доставки карт клиентам ПриватБанка

Согласно правилам банка, в 2026 году комиссия за организацию услуги по доставке карт после перевыпуска по Украине не взимается. Однако банк планирует установить тариф в размере 80 грн (с НДС) с 1 января 2027 года.

Также сейчас клиенты могут заказывать доставку выпущенной карты за границу без какой-либо оплаты. Аналогично банк планирует установить отдельный тариф на такую услугу с нового года. Ожидается, что стоимость соответствующей услуги будет дифференцирована. Цены для каждой страны будут разные.

При этом клиенты могут оформлять перевыпуск кредитных, дебетовых или премиальных карт в "Приват24".

Сроки доставки заказанных карт в банке

Согласно условиям, клиент получит пластиковую карту на следующий день после оформления заказа. Ее оперативно доставят в отделение "Новой почты" или почтомат, если заказ осуществляется по Украине.

В случае заказа за границу оператор доставки "Новая почта" обещает доставить карту в течение 3–14 дней.

Если же заказ сделать за границу через "Укрпочту", то срок доставки составит 7–30 дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке бизнес-клиенты могут передать значительный объем работы искусственному интеллекту. В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" он самостоятельно распознает реквизиты с фотографий, файлов или скопированных текстов, а также автоматически заполняет платежи.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ПриватБанке в приложение добавили опцию "открытый банкинг". Такой сервис позволит более удобно управлять деньгами на разных банковских счетах. В частности, клиенты смогут добавлять другие банки и просматривать все балансы и финансовые операции. Пока что в приложении доступны счета четырех финансовых учреждений, а впоследствии это число увеличится.