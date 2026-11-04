ПриватБанк может заблокировать перевод 10 000 грн: причины
В государственном "ПриватБанке" система может устанавливать ограничения на банковские счета клиентов в рамках закона о финансовом мониторинге. В частности, в некоторых случаях может грозить блокировка средств даже при незначительных переводах — от 10 000 грн. Для снятия ограничений необходимо выяснить точную причину и предоставить дополнительные документы, подтверждающие законность источников средств.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале "Минфин".
Блокировка в ПриватБанке из-за переводов на сумму 10 000 грн
Как отметил один из клиентов банка, однажды он столкнулся с ограничением доступа в личный кабинет "Приват24" и блокировкой платежной карты. ПриватБанк прибег к таким мерам без каких-либо предупреждений.
В частности, на экране отображается сообщение от банка о блокировке "из соображений безопасности", а на горячей линии 3700 операторы подтвердили наличие ограничений.
Гражданин рассказал, что это произошло после того, как он перечислил 10 000 грн другому лицу на карту.
"Эта сумма является абсолютно незначительной, полностью законной, не подпадает ни под какие установленные законодательством критерии финансового мониторинга и не требует никаких дополнительных подтверждений происхождения средств по закону", — отметил клиент.
Он считает, что блокировка обычной карты и доступа к банковскому счету в результате стандартной финансовой операции является нарушением ст. 1074 Гражданского кодекса и закона "О защите прав потребителей".
Мужчина считает целесообразным в такой ситуации проведение служебного расследования в отношении действий ответственных лиц Службы безопасности и технического отдела, а также выплату денежной компенсации за причиненные неудобства и неправомерное ограничение прав как потребителя. Также он допускает необходимость обращения в суд с иском о взыскании компенсации.
Почему ПриватБанк может заблокировать незначительные суммы
Согласно нормам закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк устанавливает ограничения на финансовые операции с явно значительными суммами. А именно: от 55 000 грн в некоторых случаях и от 400 000 грн.
Однако существует ряд других оснований для блокировки карт с более низкими порогами операций в соответствии с постановлением Национального банка № 65. В этом списке — целый спектр операций, которые могут вызвать со стороны банковской системы подозрения:
- снятие наличных в размере более 50% от суммы поступающих средств;
- резкое изменение размера привычных поступлений (в частности, при зарплате 30 000 грн начисление 200 000 грн);
- нехарактерные транзакции (покупка криптовалюты, расчеты за рубежом без выезда за пределы страны);
- открытие большого количества карт и счетов без необходимости;
- регулярное поступление или осуществление переводов на один и тот же счет в одинаковых суммах;
- финансовые операции на карты лиц из стран-агрессоров/офшорных зон;
- начисления на карты лиц, которых невозможно идентифицировать;
- если не представлены дополнительные документы для проверки;
- представлена ложная информация.
Как разблокировать доступ к сервисам ПриватБанка
По информации банка, в случае первичной проверки разблокировка может занять от трех до пяти дней, однако после предоставления дополнительных документов банк может заблокировать средства для углубленной проверки.
Если клиент столкнулся с ограничениями, ему следует обратиться в банк и выяснить точную причину. Как правило, банк просит предоставить дополнительные документы для проверки законности поступления средств. В каждом случае потребуется свой пакет документов.
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