Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" система может устанавливать ограничения на банковские счета клиентов в рамках закона о финансовом мониторинге. В частности, в некоторых случаях может грозить блокировка средств даже при незначительных переводах — от 10 000 грн. Для снятия ограничений необходимо выяснить точную причину и предоставить дополнительные документы, подтверждающие законность источников средств.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале "Минфин".

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Блокировка в ПриватБанке из-за переводов на сумму 10 000 грн

Как отметил один из клиентов банка, однажды он столкнулся с ограничением доступа в личный кабинет "Приват24" и блокировкой платежной карты. ПриватБанк прибег к таким мерам без каких-либо предупреждений.

В частности, на экране отображается сообщение от банка о блокировке "из соображений безопасности", а на горячей линии 3700 операторы подтвердили наличие ограничений.

Гражданин рассказал, что это произошло после того, как он перечислил 10 000 грн другому лицу на карту.

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"Эта сумма является абсолютно незначительной, полностью законной, не подпадает ни под какие установленные законодательством критерии финансового мониторинга и не требует никаких дополнительных подтверждений происхождения средств по закону", — отметил клиент.

Он считает, что блокировка обычной карты и доступа к банковскому счету в результате стандартной финансовой операции является нарушением ст. 1074 Гражданского кодекса и закона "О защите прав потребителей".

Мужчина считает целесообразным в такой ситуации проведение служебного расследования в отношении действий ответственных лиц Службы безопасности и технического отдела, а также выплату денежной компенсации за причиненные неудобства и неправомерное ограничение прав как потребителя. Также он допускает необходимость обращения в суд с иском о взыскании компенсации.

Почему ПриватБанк может заблокировать незначительные суммы

Согласно нормам закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк устанавливает ограничения на финансовые операции с явно значительными суммами. А именно: от 55 000 грн в некоторых случаях и от 400 000 грн.

Однако существует ряд других оснований для блокировки карт с более низкими порогами операций в соответствии с постановлением Национального банка № 65. В этом списке — целый спектр операций, которые могут вызвать со стороны банковской системы подозрения:

снятие наличных в размере более 50% от суммы поступающих средств;

резкое изменение размера привычных поступлений (в частности, при зарплате 30 000 грн начисление 200 000 грн);

нехарактерные транзакции (покупка криптовалюты, расчеты за рубежом без выезда за пределы страны);

открытие большого количества карт и счетов без необходимости;

регулярное поступление или осуществление переводов на один и тот же счет в одинаковых суммах;

финансовые операции на карты лиц из стран-агрессоров/офшорных зон;

начисления на карты лиц, которых невозможно идентифицировать;

если не представлены дополнительные документы для проверки;

представлена ложная информация.

Как разблокировать доступ к сервисам ПриватБанка

По информации банка, в случае первичной проверки разблокировка может занять от трех до пяти дней, однако после предоставления дополнительных документов банк может заблокировать средства для углубленной проверки.

Если клиент столкнулся с ограничениями, ему следует обратиться в банк и выяснить точную причину. Как правило, банк просит предоставить дополнительные документы для проверки законности поступления средств. В каждом случае потребуется свой пакет документов.

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Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре действует социальная программа "Скрининг здоровья 40+", предусматривающая выделение средств на бесплатный осмотр в медицинских учреждениях. Такая возможность доступна тем, кому за 40 лет. На специальные карты будет начислено 2 000 грн.