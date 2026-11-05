Прохожие возле отделения ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" среди широкого ассортимента банковских продуктов клиентам доступна "Карта для выплат", которая предоставляет определенные финансовые преимущества. В частности, она позволяет не просто хранить деньги, но и легко получать от них прибыль в 2026 году.

О том, кто и как может воспользоваться этим предложением, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие преимущества гарантирует "Карта для выплат" в ПриватБанке

"Карта для выплат" в ПриватБанке — это специальная дебетовая платежная карта, используемая для зачисления социальных выплат, заработной платы, пенсий, стипендий и других финансовых поступлений.

Ключевые условия и особенности таких карт:

Может использоваться исключительно для собственных средств, без кредитных лимитов. Доступна в национальной валюте (UAH), долларах США (USD) и евро (EUR). Не предусматривает комиссии за выдачу и обслуживание. Отсутствует комиссия при снятии наличных в банкоматах/кассах ПриватБанка по всей Украине. Не взимается комиссия за зачисление целевых выплат (зарплаты/пенсии), однако за нецелевое зачисление комиссия может составлять около 0,5%.

Как приумножить капитал в ПриватБанке

По информации банка, для владельцев "Карт для выплат" доступна возможность приумножения поступлений с помощью сервиса "Конверты" в приложении или веб-банкинге "Приват24". Такая услуга позволит не просто хранить деньги, но и получать от них дополнительную прибыль.

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Благодаря настройке автоматического перевода зарплаты, пенсии или других поступлений с "Карты для выплат" на различные "Конверты", которые можно подписать "Продукты", "Развлечения", "Путешествия", клиенты смогут тратить только запланированную сумму.

Также такой сервис позволит получать 5% или 7% годовых на остаток в "Конвертах" от суммы 3 000 грн, пока деньги будут лежать на счете и ждать своей очереди, в зависимости от уровня подписки. Процентная ставка без подписки или с подпиской "Приват" составит 5% годовых, а для "Приват Pro" и "Спильна Pro" — 7% годовых.

Оплачивать покупки можно напрямую из "Конвертов" по телефону или в интернете, а в случае необходимости — средства можно будет мгновенно вернуть на "Карту для выплат" без каких-либо комиссий.

Как получить карту и настроить дополнительный доход

В банке клиенты могут получить пластиковую карту, посетив отделение с паспортом и идентификационным кодом.

Также можно открыть цифровую карту удаленно в несколько кликов в "Приват24" и сразу добавить в кошелек Apple Pay/Google Pay. Кроме того, оформленную карту можно заказать с доставкой на свой адрес по Украине, на что уйдет один-три дня.

После получения карты можно настроить автоматическое распределение средств по разным "Конвертам". Для этого необходимо:

Открыть настройки "Карты для выплат";

Выбрать пункт "Распределение средств по поступлениям";

Указать тип распределения средств: по проценту от поступлений/фиксированной сумме;

Выбрать "Конверты" и указать сумму/процент для каждого;

Нажать "Сохранить" для завершения настройки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке не все платежные карты с продленным сроком действия обеспечат доступ к финансовым операциям. В частности, для них недоступны снятие наличных средств за рубежом, операции на иностранных сервисах, онлайн-обмен валют. В связи с этим банк рекомендует осуществить перевыпуск таких карт. В частности, можно воспользоваться услугой доставки.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка могут получать денежные компенсации при оплате товаров. Такие скидки возможны в случае активации специальных подписок. В частности, гражданам доступны подписки "Приват Pro" и "Спильна Pro". Клиенты могут получить 5% скидки на товары в магазине "Сильпо" при оплате картой Привата. Максимальная гарантированная сумма составляет 200 грн.