"Карта для выплат" в ПриватБанке: кто получит дополнительные деньги
В государственном "ПриватБанке" среди широкого ассортимента банковских продуктов клиентам доступна "Карта для выплат", которая предоставляет определенные финансовые преимущества. В частности, она позволяет не просто хранить деньги, но и легко получать от них прибыль в 2026 году.
О том, кто и как может воспользоваться этим предложением, рассказывает издание Новини.LIVE.
Какие преимущества гарантирует "Карта для выплат" в ПриватБанке
"Карта для выплат" в ПриватБанке — это специальная дебетовая платежная карта, используемая для зачисления социальных выплат, заработной платы, пенсий, стипендий и других финансовых поступлений.
Ключевые условия и особенности таких карт:
- Может использоваться исключительно для собственных средств, без кредитных лимитов.
- Доступна в национальной валюте (UAH), долларах США (USD) и евро (EUR).
- Не предусматривает комиссии за выдачу и обслуживание.
- Отсутствует комиссия при снятии наличных в банкоматах/кассах ПриватБанка по всей Украине.
- Не взимается комиссия за зачисление целевых выплат (зарплаты/пенсии), однако за нецелевое зачисление комиссия может составлять около 0,5%.
Как приумножить капитал в ПриватБанке
По информации банка, для владельцев "Карт для выплат" доступна возможность приумножения поступлений с помощью сервиса "Конверты" в приложении или веб-банкинге "Приват24". Такая услуга позволит не просто хранить деньги, но и получать от них дополнительную прибыль.
Благодаря настройке автоматического перевода зарплаты, пенсии или других поступлений с "Карты для выплат" на различные "Конверты", которые можно подписать "Продукты", "Развлечения", "Путешествия", клиенты смогут тратить только запланированную сумму.
Также такой сервис позволит получать 5% или 7% годовых на остаток в "Конвертах" от суммы 3 000 грн, пока деньги будут лежать на счете и ждать своей очереди, в зависимости от уровня подписки. Процентная ставка без подписки или с подпиской "Приват" составит 5% годовых, а для "Приват Pro" и "Спильна Pro" — 7% годовых.
Оплачивать покупки можно напрямую из "Конвертов" по телефону или в интернете, а в случае необходимости — средства можно будет мгновенно вернуть на "Карту для выплат" без каких-либо комиссий.
Как получить карту и настроить дополнительный доход
В банке клиенты могут получить пластиковую карту, посетив отделение с паспортом и идентификационным кодом.
Также можно открыть цифровую карту удаленно в несколько кликов в "Приват24" и сразу добавить в кошелек Apple Pay/Google Pay. Кроме того, оформленную карту можно заказать с доставкой на свой адрес по Украине, на что уйдет один-три дня.
После получения карты можно настроить автоматическое распределение средств по разным "Конвертам". Для этого необходимо:
- Открыть настройки "Карты для выплат";
- Выбрать пункт "Распределение средств по поступлениям";
- Указать тип распределения средств: по проценту от поступлений/фиксированной сумме;
- Выбрать "Конверты" и указать сумму/процент для каждого;
- Нажать "Сохранить" для завершения настройки.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке не все платежные карты с продленным сроком действия обеспечат доступ к финансовым операциям. В частности, для них недоступны снятие наличных средств за рубежом, операции на иностранных сервисах, онлайн-обмен валют. В связи с этим банк рекомендует осуществить перевыпуск таких карт. В частности, можно воспользоваться услугой доставки.
Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка могут получать денежные компенсации при оплате товаров. Такие скидки возможны в случае активации специальных подписок. В частности, гражданам доступны подписки "Приват Pro" и "Спильна Pro". Клиенты могут получить 5% скидки на товары в магазине "Сильпо" при оплате картой Привата. Максимальная гарантированная сумма составляет 200 грн.