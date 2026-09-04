Незапланированные расходы украинцев растут: как на это влияет онлайн-шопинг

Девушка наслаждается онлайн-шопингом. Фото: magnific.com

Просмотр видео в TikTok, Instagram или Facebook для многих украинцев давно перестал быть просто способом провести время. Во время обычного пролистывания пользователи находят новые товары, видят скидки и рекомендации, а нередко завершают просмотр покупкой, которую изначально не планировали. В результате социальные сети всё сильнее влияют на потребительские расходы украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Deloitte Ukraine, сообщает Новини.LIVE.

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76% украинцев совершают незапланированные покупки

Большинство украинцев время от времени позволяют себе покупки, которых не было в предыдущих планах. По результатам опроса Rakuten Viber, 76% респондентов признались, что совершают такие покупки.

При этом 58% покупают незапланированные товары время от времени, а ещё 18% делают это часто. Лишь 13% опрошенных стараются покупать исключительно то, что заранее внесли в план.

Еще 11% украинцев отметили, что после начала полномасштабной войны стали более осознанно ограничивать такие расходы.

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Эти данные не означают, что именно соцсети являются причиной каждой незапланированной покупки. На решение влияют цена, настроение, реклама, доступность товара и различные акционные предложения.

Что заставляет украинцев покупать лишнее

Самым сильным стимулом остаются скидки и специальные предложения. Именно их назвали причиной незапланированной покупки 47% участников опроса Rakuten Viber.

Еще 28% респондентов покупают товар после того, как увидели его вживую и просто захотели приобрести.

То есть спонтанная трата не обязательно начинается с рекламы. Иногда достаточно привлекательной цены, эмоционального желания или случайного контакта с товаром.

Для бюджета проблема заключается в том, что одна такая покупка обычно кажется незначительной. Однако регулярное повторение одного и того же поведения постепенно увеличивает сумму расходов за месяц.

Соцсети превратились в новую витрину

Изменилась и сама роль социальных сетей. Они все чаще становятся местом, где люди не просто общаются или смотрят видео, а находят товары и оценивают их перед покупкой.

Исследование Deloitte Ukraine показало, что 19% украинцев чаще всего находят новые товары через TikTok. Еще 34% отметили, что при выборе покупки ориентируются на отзывы других пользователей.

Это означает, что путь к покупке может начинаться задолго до посещения интернет-магазина. Пользователь видит товар в видео, читает комментарии или отзывы, переходит на сайт продавца и уже там принимает окончательное решение.

Социальные сети фактически выполняют функцию цифровой витрины, где товар можно увидеть в нужном контексте — в видео, подборке или рекомендации другого пользователя.

Что украинцы чаще всего покупают онлайн

Онлайн-покупки занимают заметное место в потребительском поведении украинцев. По данным Deloitte Ukraine, среди популярных категорий — электроника и бытовая техника, косметика и парфюмерия, одежда и обувь.

Средний чек также зависит от категории. Например, в 2025 году средняя сумма онлайн-покупки электроники и бытовой техники составляла 5 426 грн, тогда как офлайн-покупка в этой категории — 5 337 грн.

Онлайн-торговля продуктами также демонстрирует более высокий средний чек: 1 702 грн против 1 276 грн при покупке офлайн. За год средняя сумма онлайн-покупки продуктов выросла на 51%.

Это важно для семейного бюджета: удобство заказа через интернет может сопровождаться более высокой суммой одного чека.

Почему мелкие покупки незаметно отнимают деньги

Наибольший риск для бюджета представляет не одна дорогая покупка, а регулярные небольшие расходы.

Например, если человек три раза в неделю покупает что-то незапланированное на 300 грн, за месяц это уже около 3 600 грн, а за год — более 43 тыс. грн. Это лишь условный пример, а не средние расходы украинцев.

Именно поэтому при онлайн-шопинге важно оценивать не только цену конкретного товара, но и частоту таких покупок. Психологически 200–300 грн могут казаться незначительной суммой, однако регулярные заказы способны существенно повлиять на остаток денег в конце месяца.

Как не тратить лишнее во время просмотра интернет-магазинов

Чтобы импульсивные покупки не превращались в постоянную статью расходов, можно воспользоваться несколькими простыми правилами.

Не покупать сразу. Если товар не нужен срочно, стоит отложить решение хотя бы на сутки.

Проверять свой план. Перед оплатой достаточно спросить себя, планировалась ли эта покупка до того, как товар появился на глазах.

Не путать скидку с экономией. Если товар не был нужен, его покупка даже со скидкой остается лишними расходами.

Просматривать историю платежей. В конце месяца стоит отдельно посмотреть, сколько денег ушло на покупки, которые изначально не планировались.

Главная проблема онлайн-шопинга заключается не в самих соцсетях, а в том, насколько легко они сокращают путь от желания до оплаты. Чем меньше времени у человека на обдумывание покупки, тем проще небольшая спонтанная трата становится регулярной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам вернуть товар без чека и какие документы могут подтвердить покупку. После спонтанной покупки товар может не оправдать ожиданий или оказаться ненужным. Поэтому важно знать свои права и хранить документы, подтверждающие факт приобретения.

Также Новини.LIVE писали, почему цены на товары могут вырасти и что будет влиять на их стоимость. Изменение цен напрямую влияет на расходы украинских семей и сумму, которую приходится закладывать в ежемесячный бюджет. Поэтому при покупках стоит учитывать не только собственные привычки, но и общую ситуацию со стоимостью товаров.