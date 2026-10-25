Прохожий возле отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году АО "Ощадбанк" может расторгать сотрудничество с клиентами в случае выявления рискованных или подозрительных операций, а также при непредоставлении исчерпывающего перечня документов или объяснений относительно происхождения средств. Известно, как необходимо действовать, чтобы вывести средства со счетов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как происходит расторжение отношений в Ощадбанке

В рамках соблюдения норм п. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк наделен правом в одностороннем порядке отказываться от обслуживания клиентов с последующим расторжением договоров.

Банковская автоматизированная система осуществляет проверку всех финансовых операций, вызывающих малейшие подозрения. Под мониторинг попадают счета бизнесменов, юридических и физических лиц в стране.

В то же время, какие именно критерии применяются к финансовым операциям, в банке не разглашают. Прекращение обслуживания клиентов объясняют кратко: "осуществление подозрительных платежей". На портале Ощадбанка есть лишь несколько уточнений:

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Проведение операций с суммами, не соответствующими указанному размеру дохода;

Непредоставление документов для проверки деятельности;

Предоставление клиентом недостоверных данных;

Невозможность идентификации лица, в интересах которого совершена операция;

Фиксация операций, не соответствующих обычной активности.

После появления подозрений система должна заблокировать счета до выяснения обстоятельств. В случае подтверждения подозрений и непредставления клиентом дополнительных документов о законности средств — соглашение о сотрудничестве будет расторгнуто.

Удается ли забрать заблокированные средства из Ощадбанка

Если банк примет решение не в пользу гражданина, то ему поступит официальное уведомление об отказе в дальнейшем обслуживании.

При таком развитии событий банк предоставит клиенту право вывести все заблокированные денежные средства на другие банковские счета. Важно то, что выполнить соответствующую процедуру необходимо в течение 30 календарных дней.

Для этого гражданин должен подготовить следующие документы:

Заявление с просьбой перевести остаток средств на другой счет; Реквизиты другого счета на имя клиента; Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; Идентификационный код.

Другие важные меры безопасности в Ощадбанке

В рамках вышеуказанного закона Ощадбанк периодически направляет клиентам напоминания о необходимости обновления персональной информации. Выполнить требование по актуализации данных необходимо, даже если они не изменились.

Регулярность проведения такой процедуры зависит от уровня рисков для деловых отношений:

В случае высокого уровня риска — актуализация должна проводиться один раз в год.

При среднем уровне риска — каждые три года.

При отсутствии подозрений — каждые пять лет.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке некоторые клиенты не могут получить детские выплаты на карты. Речь идет о тех, кто находится за границей. Отсутствие доступа к соцвыплатам может возникнуть из-за обновления паспорта. Система будет сохранять старый формат, пока клиент лично не прибудет в отделение с документами для обновления.

Еще мы рассказывали, что в Ощадбанке действуют ограничения на финансовые операции в приложении и на сайте "Ощад24/7". Речь идет о лимитах, призванных защитить счета от мошенников. В частности, по-прежнему действует ограничение на суммы переводов до 10 000 грн в ночное время.