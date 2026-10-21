Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Некоторые клиенты Ощадбанка могут получить до 500 грн: условия

Некоторые клиенты Ощадбанка могут получить до 500 грн: условия

Ua ru
21 октября 2026 06:01
Ощадбанк выплатит вознаграждения: кто получит на карты до 500 грн Новини.LIVE
Женщина держит в руках карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Владельцы некоторых карт "Ощадбанка" могут получить скидки до 50% на транспортные услуги, а максимальная сумма выплаты может достигать 500 грн. Соответствующие вознаграждения будут доступны при соблюдении правил акционной программы до 31 декабря 2026 года.

О том, для кого предусмотрены скидки от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Кому в Ощадбанке доступна скидка до 500 грн

Государственный банк и международная платежная система Visa реализуют совместную программу, в рамках которой клиенты смогут получить 50% скидки в мобильном приложении Bolt на услуги поездок в аэропорты и на железнодорожные вокзалы или из них.

Такие скидки доступны при оплате соответствующих поездок активными картами Visa Infinite, выпущенными Ощадбанком и добавленными в приложение партнера этой программы.

По условиям акции клиенты могут получить максимальную скидку за одну поездку в размере 10 евро (эквивалент в гривнах — около 500 грн).

Читайте также:

Владельцам карт Infinite предоставят возможность воспользоваться льготными условиями на четыре поездки в течение месяца.

Соответствующие правила касаются поездок на такси Bolt в или из следующих аэропортов/железнодорожных вокзалов:

  1. Польша — Варшава, Краков, Гданьск, Гдыня, Вроцлав, Познань, Холм, Лодзь, Люблин, Катовице;
  2. Чехия — Прага, Брно, Пльзень, Острава, Чешские Будейовице, Либерец, Оломоуц, Пардубице;
  3. Словакия — Братислава, Кошице, Банска-Бистрица, Прешов, Нитра, Трнава, Жилина, Тренчин;
  4. Румыния — Бухарест, Клуж-Напока, Сучава, Яссы, Сибиу, Тимишоара, Крайова, Брашов, Констанца, Питешти, Плоешти.

Как через Ощадбанк оформить скидки на поездки

Клиенты, желающие принять участие в акционной программе, должны соблюдать несколько рекомендаций. А именно:

  • Оформить карту Visa Infinite от Ощадбанка (если ее еще нет);
  • Оплатить поездку такой картой;
  • Оплата должна быть произведена в приложении Bolt.

Как пояснили в банке, скидка сработает в автоматическом режиме. Важно то, что не требуется отдельная регистрация или промокод, а выгода доступна только при условии оплаты соответствующей поездки действующей картой Visa Infinite от Ощадбанка.

При этом перечень городов, аэропортов и вокзалов может изменяться. Учитывая это, перед тем как воспользоваться соответствующим предложением, стоит уточнить актуальную информацию в приложении или в правилах акционной программы.

Ожидается, что программа скидок будет действовать до конца 2026 года включительно или до исчерпания бюджета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие операции могут привести к блокировке счета в "Ощадбанке". Любой человек может вызвать подозрения или лишиться доступа к счету из-за финансового мониторинга. В частности, дополнительным проверкам могут подвергнуться пожилые клиенты. Известно, какие документы необходимы для разблокировки счета.

Еще Новини.LIVE писали о том, как поступить, если возникли проблемы с оплатой коммунальных услуг через онлайн-сервисы Ощадбанка. В банке объяснили, чем могут быть вызваны трудности при выполнении таких финансовых операций, и уточнили, как правильно действовать.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации