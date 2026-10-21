Женщина держит в руках карту Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

Владельцы некоторых карт "Ощадбанка" могут получить скидки до 50% на транспортные услуги, а максимальная сумма выплаты может достигать 500 грн. Соответствующие вознаграждения будут доступны при соблюдении правил акционной программы до 31 декабря 2026 года.

О том, для кого предусмотрены скидки от банка, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому в Ощадбанке доступна скидка до 500 грн

Государственный банк и международная платежная система Visa реализуют совместную программу, в рамках которой клиенты смогут получить 50% скидки в мобильном приложении Bolt на услуги поездок в аэропорты и на железнодорожные вокзалы или из них.

Такие скидки доступны при оплате соответствующих поездок активными картами Visa Infinite, выпущенными Ощадбанком и добавленными в приложение партнера этой программы.

По условиям акции клиенты могут получить максимальную скидку за одну поездку в размере 10 евро (эквивалент в гривнах — около 500 грн).

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Соответствующие правила касаются поездок на такси Bolt в или из следующих аэропортов/железнодорожных вокзалов:

Польша — Варшава, Краков, Гданьск, Гдыня, Вроцлав, Познань, Холм, Лодзь, Люблин, Катовице; Чехия — Прага, Брно, Пльзень, Острава, Чешские Будейовице, Либерец, Оломоуц, Пардубице; Словакия — Братислава, Кошице, Банска-Бистрица, Прешов, Нитра, Трнава, Жилина, Тренчин; Румыния — Бухарест, Клуж-Напока, Сучава, Яссы, Сибиу, Тимишоара, Крайова, Брашов, Констанца, Питешти, Плоешти.

Как через Ощадбанк оформить скидки на поездки

Клиенты, желающие принять участие в акционной программе, должны соблюдать несколько рекомендаций. А именно:

Оформить карту Visa Infinite от Ощадбанка (если ее еще нет);

Оплатить поездку такой картой;

Оплата должна быть произведена в приложении Bolt.

Как пояснили в банке, скидка сработает в автоматическом режиме. Важно то, что не требуется отдельная регистрация или промокод, а выгода доступна только при условии оплаты соответствующей поездки действующей картой Visa Infinite от Ощадбанка.

При этом перечень городов, аэропортов и вокзалов может изменяться. Учитывая это, перед тем как воспользоваться соответствующим предложением, стоит уточнить актуальную информацию в приложении или в правилах акционной программы.

Ожидается, что программа скидок будет действовать до конца 2026 года включительно или до исчерпания бюджета.

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