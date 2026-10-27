Смартфон, комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть оплачувати житлово-комунальні послуги (ЖКП) шляхом використання онлайн-сервісів. У банку пояснили, як оперативно здійснити розрахунки через смартфон чи сайт, а також уточнили, які передбачені тарифи для відповідних операцій.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

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Як зробити розрахунки через "Ощад 24/7"

За інформацією держбанку, сервіс "Ощад 24/7" дозволяє уникати зайвих походів у відділення, надаючи можливість дистанційного здійснення різноманітних платежів, зокрема за житлово-комунальні послуги. Такий сервіс є цілком безпечним та зручним.

Для сплати платежів клієнтам доступні:

Веббанкінг "Ощад 24/7"; Застосунок "Мобільний Ощад"; Оплата рахунків на сайті Ощадбанку.

Зокрема, для того, щоб зробити оплату комуналки в "Мобільному Ощаді", необхідно виконати такі кроки:

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Зайти в розділ "Платежі";

Вибрати "Комунальні послуги";

Вказати категорію послуг та постачальника;

Ввести номер договору;

Зазначити суму оплати;

Підтвердити дію.

Подібний алгоритм з оплати послуг ЖКГ на сайті "Ощад 24/7" на комп'ютері:

Треба зайти у розділ "Платежі та перекази";

Натиснути на опцію "Комунальні платежі";

Обрати у своєму регіоні вид послуги;

Додати номер особового рахунку;

Ввести необхідну суму до сплати;

Підтвердити платіж.

Основні тарифи "Ощад 24/7" для сплати платежів

Щодо вартості послуги за здійснення платежів, то вони залежать від типу здійснення розрахунку. Зокрема, на договірні платежі, заведені в меню веббанкінгу чи мобільного застосунку за комунальні послуги, передбачені такі умови:

Якщо оплата відбувається з картки Ощадбанку — сума буде стягнена відповідно до умов договору з отримувачем;

Якщо з картки іншого банку — 1,5% від суми (мінімально 2 грн).

За відсутності договірних платежів, заведених в меню веббанкінгу чи мобільного банкінгу, під час розрахунку за комунальні послуги діють такі умови:

З картки Ощадбанку — 1,0% від суми платежу (мінімально 3 грн);

З картки іншого банку — 2% від суми платежу (щонайменше 3 грн).

У разі здійснення платежів на довільні реквізити (IBAN), на рахунки отримувачів, відкриті в Ощадбанку, то діють такі правила:

З картки Ощадбанку — не тарифікується;

З картки іншого банку — такий вид не передбачений.

Під час здійснення платежів на довільні реквізити (IBAN), на рахунки отримувачів, що відкриті в інших банках, умови такі:

З картки Ощадбанку — 0,5 % від суми платежу (щонайменше 5 грн — максимально 500 грн);

З картки іншого банку — оплата картою іншого банку не передбачається.

Розрахунки за послуги зв’язку на користь ПАТ "Укртелеком", TravelSim:

З картки Ощадбанку — не тарифікується;

З картки іншого банку — 1,5% від суми (мінімально 2 грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк може розірвати співпрацю з будь-яким клієнтом, якщо буде виявлено ризикові чи підозрілі операції, а також за умови ненадання необхідних документів чи пояснень про джерела отриманих коштів. Відомо, як потрібно діяти, щоб вивести заблоковані грошові кошти на інші рахунки. Виконати таку процедуру треба за 30 календарних днів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку деяким клієнтам, які перебувають за кордоном, складно отримати дитячі виплати на банківські картки. Таке може трапитися у тих, хто оновив паспорт. Система може зберігати старий формат, через що клієнту особисто необхідно прибути у відділення з документами для оновлення відповідної інформації.