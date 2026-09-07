Проверка газовых сетей в жилых домах: кто из украинцев заплатит 2 000 грн

Человек с квитанциями, деньгами и телефоном с выписками. Фото: Новини.LIVE.

В 2026 году плата за распределение природного газа, взимаемая с владельцев подключенных к газоснабжению домовладений, не включает расходы на ремонт и обслуживание внутридомовых коммуникаций. В связи с этим гражданам высылают отдельные счета за обследование, ремонт и модернизацию коммуникаций жилых домов, которые могут достигать 2 000 грн.

О том, что входит в обследование и какие суммы предусмотрены, рассказывают Новини.LIVE.

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Проверка газовых сетей домов в 2026 году

По данным одного из филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обязаны дополнительно оплачивать техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (ТО ВБСГ). Наибольшие суммы за соответствующую услугу предусмотрены для частных домов, где за проведение такого обследования полностью отвечает владелец домохозяйства, в отличие от многоэтажек, где сумму делят поровну.

Среди видов обследования газовых сетей, проводимых в многоэтажных домах за счет собственников и совладельцев:

Техобслуживание газопроводов общей собственности. Речь идет о газопроводах за пределами квартир, в подъездах и на фасадах домов. После проверки стоимость обследования общих газопроводов пропорционально распределяется между собственниками газифицированных квартир. Чем больше количество жильцов в многоэтажном доме и меньше протяженность домовых коммуникаций, тем дешевле обойдутся работы для одной квартиры. Техническое обслуживание газовых приборов и газопроводов в квартире, когда специалисты проводят работы непосредственно в квартире потребителя газа, заключившего отдельный договор. Техническое обслуживание в частном доме, когда газовики проверяют приборы, наружные и внутренние газопроводы. Стоимость технического обслуживания бытовых газовых приборов будет такой же, как и при проверке приборов в многоквартирном доме. Для проведения проверки владельцу необходимо самостоятельно подписать договор.

Требование о проведении технического обслуживания оборудования в жилых помещениях должно выполняться один раз в год. В услугу входят: регулярная чистка горелок, смазка кранов для предотвращения утечки газа и экономии, ведь исправные устройства будут потреблять меньше газа.

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Владельцы жилья могут по своему усмотрению выбрать исполнителя таких работ, однако предприятие должно иметь лицензию.

Такая проверка является обязательным требованием для всех клиентов, являющихся балансодержателями или собственниками жилья, в противном случае оборудование будет отключено. В "Газсети" подчеркнули, что безопасность использования газа является общей ответственностью граждан.

Цены на проверку сетей и оборудования в сентябре

Стоимость технического обслуживания определяется в зависимости от количества и типа техники в доме, а также сложности приборов.

В стандартный соцпакет должны входить:

проверка внутренних газопроводов;

смазка крана на плите или кранов приборов;

очистка горелок.

Пакет подходит для квартир только с газовыми плитами и стоит 435 грн.

Что касается стоимости проверки общих газопроводов из расчета на одну квартиру, то сумма начинается от примерно 100 грн, а в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой газопроводов стоимость может превышать 900 грн. Однако эта сумма оплачивается раз в три или пять лет.

При техническом обслуживании частных домов стоимость будет значительно выше: от 1 500 до 2 000 грн. Чем больше будет оборудования (отопительные котлы/газовые водонагреватели/колонки), тем дороже обойдется обслуживание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане могут не переплачивать за коммунальные услуги, если надолго покидают жилье. Счета перестанут приходить, если в квартире или доме граждане не будут проживать более 30 дней. Однако для этого необходимо подтвердить свое отсутствие отдельными документами, обратившись к поставщикам.

Еще Новини.LIVE писали, что Пенсионный фонд может отменить льготы на коммунальные услуги, если человек вовремя не обновит данные. На уведомление об изменении фамилии, паспорта, адреса, состава семьи или статуса отведено 30 календарных дней. Подать соответствующее заявление можно как лично, так и дистанционно: по почте, через портал фонда, приложение ПФУ или "Дію".