Счета за коммунальные услуги похудеют после перерасчета: кто и как сможет сэкономить на коммуналке в 2026 году

Деньги в руках на фоне квитанции. Фото: Новини.LIVE

Если вы надолго оставляете свое жилье пустым, счета за коммунальные услуги могут уменьшиться. Если в квартире или доме никто не проживает более 30 дней, за часть услуг можно законно не платить. Но автоматически это не происходит — свое отсутствие нужно подтвердить документами и обратиться к поставщикам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "ВПЛ Украины".

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Что нужно сделать

Чтобы не платить за отдельные коммунальные услуги во время длительного отсутствия, владельцу или потребителю нужно подать письменное заявление каждому поставщику услуг отдельно. К заявлению следует приложить документ, подтверждающий, что человек действительно не проживал по соответствующему адресу. Таким подтверждением, в частности, может быть справка о статусе внутренне перемещенного лица.

За что можно не платить

Правило касается не всех коммунальных услуг, а конкретных видов. Речь идет о:

подаче и распределении природного газа;

подаче и распределении электроэнергии;

подаче горячей воды;

централизованном водоснабжении и водоотведении;

управлении бытовыми отходами.

Без счетчиков есть важное условие

Есть еще одно требование, которое не стоит игнорировать. В жилье должны быть установлены счетчики, а их показания нужно передавать ежемесячно.

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Это позволяет подтвердить фактическое потребление коммунальных ресурсов в период, когда человек находится по другому адресу. Поэтому перед обращением к поставщикам стоит убедиться, что показания приборов учета передаются регулярно.

За что придется платить

Полностью отказаться от оплаты коммунальных услуг из-за отсутствия жильцов не получится. Отдельное правило действует для теплоснабжения: за тепло нужно платить даже тогда, когда в квартире или доме никто не проживает. Это важно учитывать, если жилье остается пустым на несколько месяцев.

Когда начисления прекращаются полностью

Существует исключение для жилья, в котором уже невозможно жить. Если квартира или дом разрушены или официально признаны непригодными для проживания, начисление платы за все жилищно-коммунальные услуги прекращается полностью.

Ранее Новини.LIVE писали, что семья может получать льготы на коммунальные услуги, если льготник попал в плен или пропал без вести. Выплату можно переоформить на мужа или жену, нетрудоспособных родителей или других определенных законом родственников, проживающих по соответствующему адресу. Для этого необходимо подать заявление и выписку из Единого госреестра ветеранов войны в Пенсионный фонд Украины, а деньги будут поступать со следующего месяца после обращения.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может отменить льготы на коммунальные услуги, если вовремя не обновить данные. Об изменениях фамилии, паспорта, адреса, состава семьи или статуса льготника необходимо уведомить фонд в течение 30 календарных дней. Заявление можно подать лично, по почте или онлайн через портал ПФУ, приложение фонда или приложение "Дія".