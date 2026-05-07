ПриватБанк обновил условия одной из услуг: что изменилось в мае

До конца мая 2026 года госфинучреждение "ПриватБанк" обновило условия сервиса беспроцентного приобретения товаров в рассрочку. Теперь клиенты имеют возможность в рамках услуги "Оплата частями" разделить стоимость на большее количество платежей.

О том, кто и как может воспользоваться соответствующим предложением от ПриватБанка, рассказывают Новини.LIVE.

Как изменились правила "Оплаты частями" в ПриватБанке

По сообщению пресс-центра государственного банка, речь идет о введении выгодных условий для покупок с услугой "Оплата частями" для клиентов ПриватБанка до конца мая. Они предусматривают разделение стоимости товара на еще большее количество платежей в магазинах-партнерах. Такие условия распространяются на покупку товаров для летнего сезона: самокатов, гиробордов, электроскутеров или электровелосипедов.

Приобщиться к соответствующей программе граждане могут при таких условиях:

Являются совершеннолетними клиентами (18+); Имеется одна из карт "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные карты Mastercard или Visa от ПриватБанка; На картах доступен лимит по "Оплате частями"; Покупки осуществляются в магазинах Robinzon, COMFY, VeloGO, Rozetka, TTT, Allo, Denika, Foxtrot, Ecodrive, Citrus, Epicentrk, MOYO, Kvshop, Vodafone, Brain и Yasno.

Как воспользоваться выгодными условиями покупки через ПриватБанк

Для участия в акции по разделению стоимости товара на большее количество платежей с "Оплатой частями" не требуется регистрация.

Достаточно лишь подтвердить участие в акции, совершив покупку в выбранном из списка магазине-партнере.

В банке отмечают, что услуга "Оплата частями" — это мгновенное беспроцентное кредитование, что позволяет покупать товары, разбив на равные платежи.

Благодаря этому можно:

сразу покупать желаемые товары без дополнительных комиссий, оплачивая равными суммами ежемесячно;

делать покупки как онлайн 24/7, так и в магазинах;

погашать кредит досрочно в "Приват24".

Максимальный размер кредита с услугой "Оплата частями" достигает 500 000 грн на срок до 24 месяцев.

