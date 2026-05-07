Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчеты в ПриватБанке по-новому: что предлагают до 31 мая

Расчеты в ПриватБанке по-новому: что предлагают до 31 мая

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 07:01
ПриватБанк обновил условия одной из услуг: что изменилось в мае
Карта и банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До конца мая 2026 года госфинучреждение "ПриватБанк" обновило условия сервиса беспроцентного приобретения товаров в рассрочку. Теперь клиенты имеют возможность в рамках услуги "Оплата частями" разделить стоимость на большее количество платежей.

О том, кто и как может воспользоваться соответствующим предложением от ПриватБанка, рассказывают Новини.LIVE.

Как изменились правила "Оплаты частями" в ПриватБанке

По сообщению пресс-центра государственного банка, речь идет о введении выгодных условий для покупок с услугой "Оплата частями" для клиентов ПриватБанка до конца мая. Они предусматривают разделение стоимости товара на еще большее количество платежей в магазинах-партнерах. Такие условия распространяются на покупку товаров для летнего сезона: самокатов, гиробордов, электроскутеров или электровелосипедов.

Приобщиться к соответствующей программе граждане могут при таких условиях:

  1. Являются совершеннолетними клиентами (18+);
  2. Имеется одна из карт "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальные карты Mastercard или Visa от ПриватБанка;
  3. На картах доступен лимит по "Оплате частями";
  4. Покупки осуществляются в магазинах Robinzon, COMFY, VeloGO, Rozetka, TTT, Allo, Denika, Foxtrot, Ecodrive, Citrus, Epicentrk, MOYO, Kvshop, Vodafone, Brain и Yasno.

Как воспользоваться выгодными условиями покупки через ПриватБанк

Для участия в акции по разделению стоимости товара на большее количество платежей с "Оплатой частями" не требуется регистрация.

Читайте также:

Достаточно лишь подтвердить участие в акции, совершив покупку в выбранном из списка магазине-партнере.

В банке отмечают, что услуга "Оплата частями" — это мгновенное беспроцентное кредитование, что позволяет покупать товары, разбив на равные платежи.

Благодаря этому можно:

  • сразу покупать желаемые товары без дополнительных комиссий, оплачивая равными суммами ежемесячно;
  • делать покупки как онлайн 24/7, так и в магазинах;
  • погашать кредит досрочно в "Приват24".

Максимальный размер кредита с услугой "Оплата частями" достигает 500 000 грн на срок до 24 месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в рамках акционной программы ПриватБанка можно получить денежный бонус за SWIFT-перевод с карты Mastercard в "Приват24". Банк сразу начислит 250 грн. Также автоматически можно принять участие в розыгрыше 2500 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что можно получить кэшбэк в ПриватБанке, присоединившись к новой программе. В ее рамках за денежные переводы через Western Union на карты Mastercard начислят от 350 грн, а максимально можно будет получить до 35 000 грн.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации