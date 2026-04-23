ИИ уже появился в банковском секторе: как это повлияет на работу

Карта ПриватБанка, смартфон, нейросеть.

Финансовый рынок в Украине перестраивается из-за быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ). В следующие 3-4 года будет происходить дальнейшая перестройка банковской системы и бизнес-модели того, как банк делает свои операции. Из-за этого банк все больше будет напоминать IT-компанию.

Об этом рассказал старшый партнер Korn Ferry Роман Бондарь, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Banker.

Как банковская система перестраивается под ИИ

Как отметил Роман Бондарь, из-за этих изменений возникает конфликт банковских моделей: традиционная банковская отрасль строилась на постоянных процессах, традициях, жесткой регуляции, а теперь вынуждена конкурировать с необходимостью иметь современные цифровые навыки и гибкую культуру. Так, происходит постепенная переориентация на предпринимательское мышление и культуру эксперимента.

"Думаю, для украинской банковской отрасли самый большой вызов — стать более открытой для новых талантов, которые придут из более технологичных отраслей: телеком или IT. Нужно "впитывать" в себя современный талант, который позволит быстро перестроиться и быть высококонкурентными, на западных рынках в частности", — сказал он.

Как ИИ повлияет на рынок труда в банковской отрасли

Существует много прогнозов относительно того, как изменится рынок труда, в частности в банках, но, как подчеркнул спикер, отсутствует достоверная информация, какие именно профессии изменятся.

"Но мы уже видим, что рабочие процессы, которые являются алгоритмотизированными, где присутствуют процессы, которые требуют устойчивого выполнения последовательных операций, то ИИ переберет на себя существенную часть", — отметил Бондарь.

Где точно не изменится роль человека — где нужна коммуникации с другим клиентом, и где нужно творчество.

"Не то творчество, которое создает ИИ, производя иногда довольно банальные объяснения. Речь идет об изобретении новых продуктов, их адаптацию к реальности, создании новых идей", — подчеркнул Роман Бондарь.

В этом секторе, вероятно, ИИ будет выступать как партнер, помощник для человека. И через пять лет каждая организация, в том числе и банки, уже будут совсем другими: они будут тесно сотрудничать с ИИ-агентами, и их будет много.

Как ИИ работает в ПриватБанке

Заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышова убеждена, что ИИ улучшит как работу банков, так и клиентский опыт. ПриватБанк, например, уже проверяет эту теорию на практике.

"Уже строятся модели с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют нам лучше понять потребности наших клиентов и предложить им лучшую опцию", — рассказала Чернышова.

Она считает, что в будущем ИИ возьмет на себя более простые задания, тогда как персонал будет решать сложные задачи.

"Очень много задают вопросов: Что будет с персоналом? Уволят или нет? Мы об этом не говорим. Люди смогут заниматься более сложными задачами, а простые задачи можно отдать на обработку ИИ", — отметила она.

Несмотря на диджитализацию классические банки никуда не исчезнут. Так, ПриватБанк продолжает существовать как офлайн, так и в диджитальных (цифровых) каналах.

Как сообщали Новини.LIVE, в ПриватБанке уже работает сервис на алгоритмах искусственного интеллекта. С его помощью предприниматели могут быстро анализировать деловую репутацию действующих и потенциальных контрагентов. Эта услуга доступна в веб-версии и мобильном приложении Приват24 для бизнеса".

Как рассказывали Новини.LIVE, клиенты ПриватБанка будут получать кэшбек за международные переводы на карты Visa. Известно, что финучреждение будет выплачивать по 2026 гривен. Такую сумму получат 300 клиентов, которые присоединятся к акции.