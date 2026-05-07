Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Розрахунки у ПриватБанку по-новому: що пропонують до 31 травня

Розрахунки у ПриватБанку по-новому: що пропонують до 31 травня

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 07:01
ПриватБанк оновив умови однієї з послуг: що змінилося у травні
Картка та банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До кінця травня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" оновила умови сервісу безвідсоткового придбання товарів на виплат. Тепер клієнти мають можливість у рамках послуги "Оплата частинами" розділити вартість на більшу кількість платежів.

Про те, хто і як може скористатися відповідною пропозицією від ПриватБанку, розповідають Новини.LIVE.  

Як змінились правила "Оплати частинами" у ПриватБанку

За повідомленням пресцентру державного банку, йдеться про запровадження вигідних умов для покупок з послугою "Оплата частинами" для клієнтів ПриватБанку до кінця травня. Вони передбачають розділення вартості товару на ще більшу кількість платежів у магазинах-партнерах. Такі умови поширюються на купівлю товарів для літнього сезону: самокатів, гіробордів, електроскутерів або електровелосипедів.

Долучитися до відповідної програми громадяни можуть за таких умов:

  1. Є повнолітніми клієнтами (18+);
  2. Наявна одна з карток "Універсальна", "Універсальна Gold", преміальні картки Mastercard чи Visa від ПриватБанку;
  3. На картках доступний ліміт за "Оплатою частинами";
  4. Покупки здійснюються у магазинах Robinzon, COMFY, VeloGO, Rozetka, TTT, Allo, Denika, Foxtrot, Ecodrive, Citrus, Epicentrk, MOYO, Kvshop, Vodafone, Brain та Yasno.

Як скористатися вигідними умовами купівлі через ПриватБанк

Для участі в акції щодо розділення вартості товару на більшу кількість платежів з "Оплатою частинами" не потрібна реєстрація. 

Читайте також:

Достатньо лише підтвердити участь в акції, здійснивши купівлю в обраному зі списку магазині-партнері.

У банку зауважують, що послуга "Оплата частинами" — це миттєве безвідсоткове кредитування, що дозволяє купувати товари, розбивши на рівні платежі. 

Завдяки цьому можна:

  • одразу купувати бажані товари без додаткових комісій, оплачуючи рівними сумами щомісяця;
  • робити покупки як онлайн 24/7, так і в магазинах;
  • погашати кредит достроково у "Приват24".

Максимальний розмір кредиту з послугою "Оплата частинами" сягає 500 000 грн на термін до 24 місяців.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в рамках акційної програми ПриватБанку можна отримати грошовий бонус за SWIFT-переказ з картки Mastercard у "Приват24". Банк одразу нарахує 250 грн. Також автоматично можна взяти участь у розіграші 2500 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що можна отримати кешбек в ПриватБанку, долучившись до нової програми. В її рамках за грошові перекази через Western Union на карти Mastercard нарахують від 350 грн, а максимально можна буде отримати до 35 000 грн. 

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації