ПриватБанк оновив умови однієї з послуг: що змінилося у травні

Розрахунки у ПриватБанку по-новому: що пропонують до 31 травня
До кінця травня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" оновила умови сервісу безвідсоткового придбання товарів на виплат. Тепер клієнти мають можливість у рамках послуги "Оплата частинами" розділити вартість на більшу кількість платежів.
Про те, хто і як може скористатися відповідною пропозицією від ПриватБанку, розповідають Новини.LIVE.
Як змінились правила "Оплати частинами" у ПриватБанку
За повідомленням пресцентру державного банку, йдеться про запровадження вигідних умов для покупок з послугою "Оплата частинами" для клієнтів ПриватБанку до кінця травня. Вони передбачають розділення вартості товару на ще більшу кількість платежів у магазинах-партнерах. Такі умови поширюються на купівлю товарів для літнього сезону: самокатів, гіробордів, електроскутерів або електровелосипедів.
Долучитися до відповідної програми громадяни можуть за таких умов:
- Є повнолітніми клієнтами (18+);
- Наявна одна з карток "Універсальна", "Універсальна Gold", преміальні картки Mastercard чи Visa від ПриватБанку;
- На картках доступний ліміт за "Оплатою частинами";
- Покупки здійснюються у магазинах Robinzon, COMFY, VeloGO, Rozetka, TTT, Allo, Denika, Foxtrot, Ecodrive, Citrus, Epicentrk, MOYO, Kvshop, Vodafone, Brain та Yasno.
Як скористатися вигідними умовами купівлі через ПриватБанк
Для участі в акції щодо розділення вартості товару на більшу кількість платежів з "Оплатою частинами" не потрібна реєстрація.
Достатньо лише підтвердити участь в акції, здійснивши купівлю в обраному зі списку магазині-партнері.
У банку зауважують, що послуга "Оплата частинами" — це миттєве безвідсоткове кредитування, що дозволяє купувати товари, розбивши на рівні платежі.
Завдяки цьому можна:
- одразу купувати бажані товари без додаткових комісій, оплачуючи рівними сумами щомісяця;
- робити покупки як онлайн 24/7, так і в магазинах;
- погашати кредит достроково у "Приват24".
Максимальний розмір кредиту з послугою "Оплата частинами" сягає 500 000 грн на термін до 24 місяців.
