Оплата картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До конца 2026 года у некоторых клиентов государственного "ПриватБанка" есть возможность получать ежемесячные денежные сертификаты. Банк гарантирует предоставление соответствующих бонусов при условии расчетов картами международной платежной системы Mastercard на общую сумму 15 000 грн в месяц. Также предусмотрены отдельные призы на сумму расходов свыше 30 000 грн.

О том, кто и как может претендовать на денежный бонус, рассказывают Новини.LIVE.

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Подробнее о денежных сертификатах от ПриватБанка

По информации пресс-службы госбанка, речь идет о совместной инициативе ПриватБанка и Mastercard.

Гарантированные поощрения и ряд других ценных призов смогут получить бизнес-клиенты. Речь идет о первом открытии счетов онлайн в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Они могут стать участниками поощрительной программы и получить финансовые выгоды при условии совершения расходов на определенную сумму с открытой карты международной платежной системы Mastercard.

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Предусмотрены два вида розыгрышей поощрений:

ежемесячный розыгрыш денежных сертификатов giftmall номинальной стоимостью 1 000 грн — для первых 200 клиентов;

ежемесячный розыгрыш призов в виде зарядной станции EcoFlow, ноутбуков Apple MacBook и годового запаса топлива (по одной единице).

При каких условиях можно стать обладателем призов от ПриватБанка

Согласно правилам, принять участие в новой инициативе можно, выполнив несколько рекомендаций. В частности, отдельная регистрация не требуется.

Необходимо выполнить следующие шаги:

В течение периода действия акции необходимо удаленно открыть счет физического лица-предпринимателя по тарифу "Бизнес Старт" (для ФЛП в сфере IТ — по тарифу IT-Expert) с картой Mastercard; Необходимо начать расплачиваться новой бизнес-картой в торговых сетях или в интернет-магазинах.

Если совокупный объем расходов превысит 15 000 грн в месяц — первые 200 участников ежемесячно получат сертификаты.

Если же объем расходов превысит 30 000 грн в месяц — будут выбраны три победителя, которые получат зарядную станцию, ноутбук и топливо.

Когда ожидать розыгрышей призов в ПриватБанке

По данным госбанка, до конца года среди участников акции пройдут следующие этапы розыгрышей:

с 1 по 30 ноября 2026 года;

с 1 по 31 декабря 2026 года.

При этом обнуление оборота будет осуществляться первого числа каждого месяца.

Согласно правилам, каждый участник за всю акцию сможет получить не более одного главного приза и одного сертификата.

Победителям отправят информацию о выигрыше в мобильном приложении "Приват24" или на электронную почту.

Программа проводится на всей территории Украины, за исключением территорий, признанных временно оккупированными.

"Цель проведения акции — популяризация безналичных платежей в Украине и повышение осведомленности участников акции о карте Mastercard Business от ПриватБанка и других услугах, предоставляемых АО КБ "ПриватБанк" и компанией Mastercard", — добавили в госбанке.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году семьи с детьми смогут открыть счета для зачисления государственной помощи в размере от 7 000 до 12 000 грн. Сейчас такие выплаты могут поступать на единые спецсчета. Клиенты могут не открывать разные карты, ведь отдельные виды помощи будут поступать на "Дія.Карту", которую, в частности, можно оформить в ПриватБанке.

Также Новини.LIVE сообщали, что до конца декабря ПриватБанк предоставит возможность получить больший доход от размещения средств в "Конвертах". Банк обещает удвоить накопленный остаток на счете. Для этого необходимо соблюсти определенные условия программы. Клиенты, как правило, получают с сбережений 5% или 7% годовых, если накоплено от 3 000 грн.