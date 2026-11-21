Розрахунок карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року у деяких клієнтів державного "ПриватБанку" є можливість отримувати щомісячні грошові сертифікати. Банк гарантує надання відповідних бонусів за умови розрахунку картками міжнародної платіжної системи Mastercard на загальну суму 15 000 грн на місяць. Також передбачені окремі призи на суму витрат понад 30 000 грн.

Про те, хто і як може стати претендентом на грошовий бонус, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Детальніше про грошові сертифікати від ПриватБанку

За інформацією пресслужби держбанку, йдеться про спільну ініціативу ПриватБанку та Mastercard.

Гарантовані заохочення та низку інших цінних призів зможуть отримати бізнес-клієнти. Йдеться про перше відкриття рахунків онлайн як фізособи-підприємця (ФОП).

Вони можуть стати учасниками заохочувальної програми та отримати фінансові вигоди за умови здійснення певної суми витрат з відкритої картки міжнародної платіжної системи Mastercard.

Читайте також:

Передбачається два види розіграшу заохочень:

щомісячний розіграш грошових сертифікатів giftmall номінальною цінністю 1 000 грн — для перших 200 клієнтів;

щомісячний розіграш призів у вигляді зарядної станції EcoFlow, ноутбуків від Apple MacBook та річний запас пального (по одній одиниці).

За яких умов можна стати власником призів від ПриватБанку

Згідно з правилами, долучитися до нової ініціативи можна, дотримавшись кількох рекомендацій. Зокрема, не передбачається окрема реєстрація.

Необхідно зробити такі кроки:

За акційний період потрібно дистанційно відкрити рахунок фізособи-підприємця за тарифом "Бізнес Старт" (для ФОП ІТ — за тарифом IT-Expert) з карткою від Mastercard; Необхідно почати розраховуватися новою бізнес-карткою в торгових мережах чи в онлайн-магазинах.

У разі, якщо сукупний обсяг витрат перевищить 15 000 грн за місяць — перші 200 учасників щомісяця отримають сертифікати.

Якщо ж обсяг витрат буде більшим за 30 000 грн за місяць — оберуть трьох переможців для надання зарядної станції, ноутбука та пального.

Коли чекати розіграшів призів у ПриватБанку

За даними держбанку, до кінця року серед учасників акції проведуть такі етапи розіграшів:

з 1 до 30 листопада 2026 року;

з 1 до 31 грудня 2026 року.

Водночас обнулення обігу будуть здійснювати першого числа щомісяця.

За правилами, максимально один учасник за всю акцію зможе отримати один головний приз та один сертифікат.

Переможцям надішлють інформацію про виграш у мобільному застосунку "Приват24" або на електронну пошту.

Програма проводиться на всій території України, окрім територій, що визнані тимчасово окупованими.

"Мета проведення Акції — популяризація безготівкових платежів в Україні й підвищення обізнаності учасників Акції про картку Mastercard Business від ПриватБанку та інші послуги, які надає АТ КБ "ПриватБанк" і компанія Mastercard", — додали у держбанку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році родини із дітьми можуть відкрити рахунки для зарахування держдопомоги у розмірі від 7 000 до 12 000 грн. Зараз такі виплати можуть надходити на єдині спецрахунки. Клієнти можуть не відкривати різні картки, адже окремі види допомоги будуть надходити на "Дія.Картку", яку, зокрема, можна оформити у ПриватБанку.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця грудня ПриватБанк надаватиме можливість отримати більший дохід від розміщення коштів у "Конвертах". Банк обіцяє подвоїти накопичений залишок на рахунку. Для цього потрібно дотриматися певних умов програми. Клієнти, як правило, отримують із заощаджень 5% або 7% річних, якщо накопичено від 3 000 грн.