Україна
Видео

Клиенты ПриватБанка имеют трудности с пополнением карт — детали

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 07:01
Клиенты ПриватБанка имеют трудности с пополнением банковских карт — подробности
Банковская карта в руке. Фото: УНИАН

Клиентов ПриватБанка могут ждать проблемы при пополнении банковских карт в платежных терминалах, а сама процедура по выявлению сбоев в технике может быть длительной. О таком случае рассказал один из клиентов банка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Минфин.

Подробнее о проблеме со средствами клиента ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, клиент банка хотел осуществить простую операцию по пополнению банковской карты через платежный терминал, однако она обернулась значительной проблемой. Это произошло из-за того, что в технике неожиданно возник сбой.

Мужчина обратился на номер банка 3700, где оператор сообщил, что система зафиксировала, что через терминал было положено соответствующую сумму. Там посоветовали подождать, поскольку якобы речь шла об обычной задержке перевода.

Впоследствии гражданин получил SMS-сообщение о собрании комиссии по поводу возврата денег. Там отметили, что заявку на возврат средств приняли в работу. Для отработки необходимо подождать инкассации устройства. Результаты станут известны в течение 1-7 дней. Через день после этого прислали информацию о том, что лишних средств не обнаружили.

"К сожалению, факт сбоя по вашей заявке не подтвержден. Если вы по какой-то причине не согласны с решением, просим обратиться на линию 3700 или в чат "Помощь Онлайн", — процитировал клиент ответ.

Удалось ли вернуть средства клиенту ПриватБанка

Мужчина снова обратился в службу поддержки, где сообщили, что началось расследование по проблеме с непоступлением средств.

Процедура возврата денег оказалась длительной: гражданину посоветовали подождать результатов очередного расследования.

"По 3700 мне просто пересказали то же самое, но завели еще какое-то расследование. Дали его номер... Сказали — работают. Если надо — поднимут записи с камер и т.д.", — написал клиент.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Какие еще грозят проблемы со средствами в ПриватБанке

Ранее клиенты рассказывали, что снятие средств через банкоматы и терминалы может оказаться сложной процедурой в связи с перебоями в электроснабжении.

Так, устройства могут давать сбой или выключаться, когда исчезает электроэнергия. Из-за этого аппараты могут не выдать наличные, предварительно списав средства с банковской карты.

При таких обстоятельствах следует искать для снятия или отправки средств дежурные отделения ПриватБанка, где есть генераторы и резервные каналы связи.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке при снятии депозита могут ждать трудности. Иногда банк может вывести средства даже на заблокированную карту.

Еще рассказывали, что ПриватБанк изменил условия снятия наличных для бизнес-клиентов. В период блэкаутов решил облегчить работу для владельцев карт Visa и Mastercard.

