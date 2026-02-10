ПриватБанк может вывести депозитные средства на заблокированную карту — причины и как действовать

Банковская карта и деньги. Фото: Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" при выводе депозитных средств могут возникнуть трудности. Банк при определенных условиях может перечислить сумму на заблокированные валютные карты, дальнейшее снятие которых займет много времени.

Проблемы со снятием депозитных средств в ПриватБанке

Как отметила одна из клиенток, она столкнулась с трудностями при получении валютного депозита. По словам женщины, она открыла депозит в ПриватБанке, и когда срок действия депозита закончился, банк вывел деньги на заблокированную карту.

В финучреждении объяснили, что средства зачислили именно туда, поскольку у клиентки якобы не было других долларовых карт, хотя она утверждает, что имела еще одну активную долларовую карту. При этом сам депозит не отображался в приложении ни в активных, ни в архивных.

После выяснения, куда именно ушли средства, попыталась разблокировать карту, но, потратив более 12 часов, это так и не удалось. Женщина обратилась в службу поддержки, где ей заявили, что карта не подлежит восстановлению, поскольку попала в руки мошенников. Тогда как гражданка говорит, что не использовала соответствующую карту нигде, кроме как для пополнения депозита.

"То есть возникает логичный вопрос: какие именно мошеннические действия могли проводиться с этой картой, если банк меня об этом не сообщал. Карта не была использована ни на одном ресурсе ни разу. Кроме этого, у меня было несколько карт в приложении: все нулевые гривневые и долларовые, и одна универсальная карта с минусом... Однако из всей этой ситуации возникает как минимум один ключевой вопрос: почему деньги с депозита вообще могут быть выведены на заблокированную карту, система это пропускает, а я потом еще и должна своими силами пытаться как-то оттуда эти средства вывести", — говорится в обращении.

Удалось ли забрать депозит в ПриватБанке

Оператор банка посоветовал закрыть карту, куда зачислились депозитные средства. Единственной картой, на которую можно было перевести деньги, была универсальная. Просрочек она не имела, однако из-за начисления процентов карта ушла в минус, поэтому женщина отказалась от вывода туда денег.

Сотрудник банка посоветовал открыть карту для выплат, хотя такая карта взимает комиссию за нецелевое пополнение. С определенными трудностями женщина в итоге вывела средства. Деньги зачислились примерно после этого через 5 часов.

Какие еще трудности возможны с депозитами в ПриватБанке

Ранее клиенты рассказывали, что снятие валютного депозита может оказаться сложной процедурой в связи с невозможностью выдачи новых купюр.

Даже если гражданин осуществит заказ валюты, в кассе банка клиенту могут предложить купюры образца 1996 года.

Зато в ПриватБанке утверждают, что подобные банкноты являются полноценным платежным средством. Выдача средств происходит исключительно в рамках требований Нацбанка.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке могут возникнуть проблемы с обменом долларов. В отделениях банка их могут разделять на две категории.

Еще писали, что в ПриватБанке беженцы не могут заменить финансовый номер телефона. В банке объяснили, есть ли возможность дистанционного решения проблемы.