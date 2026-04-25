Главная Финансы Правила расчетов в ПриватБанке изменили: что ждет клиентов

Правила расчетов в ПриватБанке изменили: что ждет клиентов

Дата публикации 25 апреля 2026 07:01
ПриватБанк обновил правила оплаты картами: что ждет клиентов до 15 мая
Расчет картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" на временной основе изменил правила осуществления операций по оплате товаров или услуг физической картой и через сервисы Apple Pay/Google Pay. Согласно им, предусматривается предоставление поощрений владельцам карты Mastercard до 15 мая 2026 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию финучреждения.

Новые правила при оплате товаров в ПриватБанке

Как отмечается, в рамках празднования своего 30-летия Mastercard в Украине клиентов ПриватБанка приглашают присоединиться к масштабному розыгрышу подарков.

Для этого необходимо зарегистрировать свою карту Mastercard, осуществить транзакции и накопить шансы на победу. Каждая такая операция приблизит к выигрышу, а при условии оплаты через Apple Pay или Google Pay, а также за каждый полученный перевод появится больше возможности стать владельцем ценных поощрений.

Среди выгод для участников — розыгрыш 30 видов призов, в том числе подарочные сертификаты, путешествия, мастер-классы от ведущих экспертов в сфере здорового питания и спорта, а также главный приз — автомобиль BMW X1.

Согласно правилам, за каждую транзакцию картой Mastercard будут начисляться шансы на выигрыш:

  1. Один шанс — за оплату товаров/услуг физической картой;
  2. Два шанса — за оплату через Apple Pay/Google Pay, получение перевода от 50 грн с карт других банков.

Шансы будут накапливаться в течение всего периода акции, их количество будет неограниченным.

Объявление акции. Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции клиентам ПриватБанка

По данным банка, для получения права на участие в розыгрыше необходимо зарегистрировать одну или несколько карт Mastercard, которыми осуществляется оплата покупок или на которые поступают переводы. Для этого нужно:

  • получить доступ к форме заявки;
  • заполнить все обязательные поля в форме заявки;
  • получить подтверждение успешной регистрации на сайте;
  • начиная с даты регистрации карты для участия, она получит уникальный идентификатор и будет внесена в базу акции.

"Накапливайте шансы на выигрыш и ожидайте определения победителей, которые будут опубликованы на сайте до 5 июня включительно", — сообщили организаторы.

Ранее Новини.LIVE информировали, что в ПриватБанке запустили новую полезную услугу для военнослужащих и ветеранов. Теперь таким клиентам банка доступен заказ специалистов непосредственно в больницы, ребцентры, ветеранские пространства, пространства заботы в громадах.

Еще Новини.LIVE писали, что до 20 июля текущего года клиенты ПриватБанка могут получить кэшбэк за денежные переводы, осуществленные по номеру телефона в "Приват24". Компенсации за такие операции стартуют от 1000 грн.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
