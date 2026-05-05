ПриватБанк начислит денежные бонусы за некоторые карты: что нужно сделать

Карта и отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить денежную компенсацию при оформлении одной из карт в мае 2026 года. По информации финучреждения, в случае открытия — владельцы получат дополнительные бонусы при пополнении от 100 грн.



Об этом сообщает пресс-служба банка, рассказывают Новини.LIVE.

За какие карты начислят дополнительные бонусы в ПриватБанке

Как отмечается, на дополнительную сумму средств смогут рассчитывать владельцы новых Карт Юниора (родители и дети от 14 лет). Речь идет о финансовом продукте для детей от шести до 17 лет, что позволяет детям при наличии такой карты учиться рассчитываться карманными деньгами, разумно распоряжаться ими и участвовать в акциях.

Предусматривается предоставление приветственного бонуса в 50 грн на покупки для новых владельцев Карты Юниора. Также можно получить сюрприз внутри новой упаковки от маркета "Аврора".

Акционные условия касаются тех клиентов, которые открыли новые карты, тогда как перевыпуск не учитывается.

Как получить деньги за карты в ПриватБанке

По информации банка, клиентам, которые оформят Карту Юниора, предусматривается предоставление бонуса при следующих условиях:

Читайте также:

в случае регистрации в акции;

первого единоразового пополнения карты от 100 грн.

Для того, чтобы открыть карту, нужно посетить отделение ПриватБанка с ребенком или без него, взяв с собой следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (можно даже свидетельство, выданное не в Украине);

идентификационный налоговый номер ребенка;

электронный паспорт (ID-карта) для детей с 14 лет;

личный номер телефона ребенка.

Карту Юниора привяжут к родительскому счету (или счету опекуна), поэтому должны быть клиентами ПриватБанка. В то же время, дети, начиная с 14 лет, могут сами оформить карту, имея все необходимые документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца этого месяца для клиентов будут действовать льготные тарифы на некоторые переводы на зарубежные карты, а также на переводы из-за рубежа на карты ПриватБанка в приложении. Это позволит сделать цифровые сервисы более доступными.

Еще Новини.LIVE писали о возможности начисления кэшбэка за отправку или получение переводов через Western Union на карты платежной системы Mastercard. Как объясняют в финучреждении, минимальный размер вознаграждения будет начинаться с 350 грн.