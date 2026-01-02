Выплаты по программе Зимняя поддержка — в каких магазинах доступен расчет

Продавцы в магазине. Фото: Novus.ua

Украинские граждане, которые воспользовались возможностью оформления помощи в размере 1 тыс. грн по государственной программе "Зимняя поддержка", могут потратить ее на товары отечественного производства в ряде сетей. Для граждан доступны 14 магазинов и онлайн-маркетов.

Где доступен расчет "Зимней тысячей"

Согласно условиям программы, ее участники могут потратить государственную помощь, если поступила на карту "Национальный кэшбэк" через "Дію", в различных сетях супермаркетов и маркетплейсов по всей Украине. Осуществить расчет можно как лично в точках продаж, так и дистанционно в некоторых онлайн-магазинах.



Сейчас программа распространяется на такие магазины:

Novus;

Liga Prim;

Auchan;

SPAR;

Varus;

Torba;

"Сими23";

Maudau;

"Сильпо";

"Фора";

Thrash!ТРАШ!

Fozzy;

"Близенько";

онлайн-магазин Rozetka;

онлайн-маркет Maudau.

Использовать "Зимнюю тысячу" можно будет до 30 июня 2026 года. Если граждане получили средства через Укрпочту, то можно потратить тысячу до марта.

На что еще можно потратить помощь

"Зимнюю тысячу" можно потратить также на книги и печатную продукцию в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

Кроме того, эту сумму можно использовать на оплату жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году именно на эту категорию больше всего тратили средства.

Деньги можно потратить на покупку медицинских препаратов и украинских лекарств в аптеках, зарегистрированных в системе "Национальный кэшбэк" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен").

Еще "Зимнюю тысячу" разрешено тратить на донаты для украинской армии. Сделать взнос можно только проверенным фондам, список которых есть в банковских приложениях.

