Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчет "Зимней тысячей" — какие магазины попали в список

Расчет "Зимней тысячей" — какие магазины попали в список

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:00
Выплаты по программе Зимняя поддержка — в каких магазинах доступен расчет
Продавцы в магазине. Фото: Novus.ua

Украинские граждане, которые воспользовались возможностью оформления помощи в размере 1 тыс. грн по государственной программе "Зимняя поддержка", могут потратить ее на товары отечественного производства в ряде сетей. Для граждан доступны 14 магазинов и онлайн-маркетов.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Где доступен расчет "Зимней тысячей"

Согласно условиям программы, ее участники могут потратить государственную помощь, если поступила на карту "Национальный кэшбэк" через "Дію", в различных сетях супермаркетов и маркетплейсов по всей Украине. Осуществить расчет можно как лично в точках продаж, так и дистанционно в некоторых онлайн-магазинах.

Сейчас программа распространяется на такие магазины:

  • Novus;
  • Liga Prim;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • Varus;
  • Torba;
  • "Сими23";
  • Maudau;
  • "Сильпо";
  • "Фора";
  • Thrash!ТРАШ!
  • Fozzy;
  • "Близенько";
  • онлайн-магазин Rozetka;
  • онлайн-маркет Maudau.

Использовать "Зимнюю тысячу" можно будет до 30 июня 2026 года. Если граждане получили средства через Укрпочту, то можно потратить тысячу до марта.

На что еще можно потратить помощь

"Зимнюю тысячу" можно потратить также на книги и печатную продукцию в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

Кроме того, эту сумму можно использовать на оплату жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году именно на эту категорию больше всего тратили средства.

Деньги можно потратить на покупку медицинских препаратов и украинских лекарств в аптеках, зарегистрированных в системе "Национальный кэшбэк" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен").

Еще "Зимнюю тысячу" разрешено тратить на донаты для украинской армии. Сделать взнос можно только проверенным фондам, список которых есть в банковских приложениях.

Ранее мы сообщали, что в одной из громад можно будет подать заявку на программу помощи от УВКБ ООН. Организация выплатит каждому из семьи по 10,8 тыс. грн.

Еще писали, что в одном из городов граждане, жилье которых пострадало от обстрелов, могут получить помощь. Максимально выплачивают по 40 тыс. грн.

выплаты деньги денежная помощь тысяча Зеленского нацкешбэк
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации