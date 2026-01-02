Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев может зарегистрироваться на помощь в январе

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

С понедельника, 5 января, жители одной из громад в Сумской области смогут получить денежную помощь от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация возобновила регистрацию на соответствующую программу финансовой поддержки граждан.

Об этом информирует пресс-центр представительства в Telegram-канале.

Кому предусмотрена помощь от УВКБ ООН

По данным организации, предварительную регистрацию на выплаты открыли для жителей Кролевецкой громады Сумской области, страдающей от обстрелов РФ. По условиям программы, выплаты предусмотрены для таких групп граждан:

переселенцев, у которых есть соответствующий официальный статус (срок оформленной справки не превышает полгода) при условии, что ранее не получали аналогичную помощь за последние три месяца;

беженцев, которые вернулись в Украину после выезда в связи с боевыми действиями (имеется документ с удостоверением факта выезда), если не имели подобной поддержки за предыдущие три месяца.

Среди важных условий предоставления права на выплаты — наличие критерия уязвимости:

Одинокая мать или отец, которые содержат детей до 18 лет/лиц от 55 лет; Домохозяйства, которые возглавляют люди старшего возраста (от 55 лет); Семьи, где одинокие граждане старшего возраста содержат малолетних детей; Домохозяйства, где есть лица с диагностированной инвалидностью/хроническими болезнями.

Заявители должны быть малообеспеченными, а размер дохода на одного человека не превышать 5,4 тыс. грн.

Правила оформления выплат на Сумщине

По информации организаторов, претенденты смогут получить по 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве продолжительностью три месяца. То есть один человек будет иметь право на 10,8 тыс. грн. Средства перечислят на банковский счет.

Зарегистрироваться на получение выплат 5 января жители Кролевецкой громады смогут по телефону (действует по графику офиса пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Кролевецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 5 января 2025 (понедельник). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

