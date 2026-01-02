Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь УВКБ ООН — кто может подать заявку на 10,8 тыс. грн

Финпомощь УВКБ ООН — кто может подать заявку на 10,8 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 11:08
Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинцев может зарегистрироваться на помощь в январе
Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

С понедельника, 5 января, жители одной из громад в Сумской области смогут получить денежную помощь от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Организация возобновила регистрацию на соответствующую программу финансовой поддержки граждан.

Об этом информирует пресс-центр представительства в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена помощь от УВКБ ООН

По данным организации, предварительную регистрацию на выплаты открыли для жителей Кролевецкой громады Сумской области, страдающей от обстрелов РФ. По условиям программы, выплаты предусмотрены для таких групп граждан:

  • переселенцев, у которых есть соответствующий официальный статус (срок оформленной справки не превышает полгода) при условии, что ранее не получали аналогичную помощь за последние три месяца;
  • беженцев, которые вернулись в Украину после выезда в связи с боевыми действиями (имеется документ с удостоверением факта выезда), если не имели подобной поддержки за предыдущие три месяца.

Среди важных условий предоставления права на выплаты — наличие критерия уязвимости:

  1. Одинокая мать или отец, которые содержат детей до 18 лет/лиц от 55 лет;
  2. Домохозяйства, которые возглавляют люди старшего возраста (от 55 лет);
  3. Семьи, где одинокие граждане старшего возраста содержат малолетних детей;
  4. Домохозяйства, где есть лица с диагностированной инвалидностью/хроническими болезнями.

Заявители должны быть малообеспеченными, а размер дохода на одного человека не превышать 5,4 тыс. грн.

Правила оформления выплат на Сумщине

По информации организаторов, претенденты смогут получить по 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве продолжительностью три месяца. То есть один человек будет иметь право на 10,8 тыс. грн. Средства перечислят на банковский счет.

Зарегистрироваться на получение выплат 5 января жители Кролевецкой громады смогут по телефону (действует по графику офиса пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Кролевецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Кролевец на 5 января 2025 (понедельник). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в одном из городов владельцы поврежденных домов могут получить разовую помощь. При наличии определенных документов гражданам предоставят до 40 тыс. грн.

Также писали, что в январе произошли изменения в господдержке родителей с детьми. Предусмотрены новые соцпрограммы и размеры выплат.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации