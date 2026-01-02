Відео
Розрахунок "Зимовою тисячею" — які магазини потрапили до списку

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:00
Виплати за програмою Зимова підтримка — в яких магазинах доступний розрахунок
Продавці у магазині. Фото: Novus.ua

Українські громадяни, які скористалися можливістю оформлення допомоги у розмірі 1 тис. грн за державною програмою "Зимова підтримка", можуть витратити її на товари вітчизняного виробництва у низці мереж. Для громадян доступні 14 магазинів та онлайн-маркетів.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE.

Читайте також:

Де доступний розрахунок "Зимовою тисячею"

Згідно з умовами програми, її учасники можуть витрати державну допомогу, якщо надійшла на карту "Національний кешбек" через "Дію", у різних мережах супермаркетів та маркетплейсів по всій Україні. Здійснити розрахунок можна як особисто у точках продажу, так і дистанційно в деяких онлайн-магазинах.
 
Нині програма поширюється на такі магазини:

  • Novus;
  • Liga Prim;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • Varus;
  • Torba;
  • "Сімі23";
  • Maudau;
  • "Сільпо";
  • "Фора";
  • Thrash!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько";
  • онлайн-магазин Rozetka;
  • онлайн-маркет Maudau.

Використати "Зимову тисячу" можна буде до 30 червня 2026 року. Якщо громадяни отримали кошти через Укрпошту, то можна витратити тисячу до березня.

На що ще можна витратити допомогу

"Зимову тисячу" можна також витратити на книги та друкову продукцію у визначених книгарнях з відповідним МСС-кодом.

Окрім того, цю суму можна використати на оплату житлово-комунальних послуг. Торік саме на цю категорію найбільше витрачали кошти. 

Гроші можна витратити на купівлю медичних препаратів та українських ліків в аптеках, зареєстрованих в системі "Національний кешбек" ("АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптових цін").

Ще "Зимову тисячу" дозволено витрачати на донати для української армії. Зробити внесок можна тільки перевіреним фондам, список яких є у банківських застосунках.

Раніше ми повідомляли, що в одній з громад можна буде подати заявку на програму допомоги від УВКБ ООН. Організація виплатить кожному з родини по 10,8 тис. грн. 

Ще писали, що в одному з міст громадяни, житло яких постраждало від обстрілів, можуть отримати допомогу. Максимально виплачують по 40 тис. грн. 

виплати гроші грошова допомога тисяча Зеленського нацкешбек
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
