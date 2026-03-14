Онлайн-оплата через ПриватБанк — кому из клиентов нужно перевыпустить карты

Банковское отделение, карта.

В государственном "ПриватБанке" рассказали, что для продолжения пользования картой с завершенным сроком действия не обязательно ее сразу перевыпускать. Банк продлил ее действие автоматически на 30 месяцев, однако при некоторых онлайн-расчетах возможны ограничения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию, предоставленную банком.

Реклама

Какие ждут неудобства в ПриватБанке

По данным финучреждения, клиентам во время военного положения продлили действие всех карт, срок которых истек еще в начале полномасштабного вторжения.

Реклама

Такие карты считаются полноценным платежным средством. Ими свободно можно делать покупки, снимать наличные и пересылать деньги на счета, доступно большинство финансовых операций. А именно:

расчеты в торговых точках на территории Украины;

снятие наличных в банкоматах/терминалах/кассах;

операции в "Приват24".

Однако для таких карт могут быть ограничения на расчеты онлайн. Также могут ждать проблемы при операциях граждан, выехавших за границу, ведь не везде будут расцениваться как действующие.

Реклама

В связи с этим рекомендуют осуществить замену или в приложении на цифровую, или на пластиковую.

"Однако при оплатах онлайн и за рубежом могут возникнуть ограничения, если система проверяет срок действия. В таком случае надо перевыпустить карту. Это легко можно сделать в Приват24", — говорится в объяснении банка.

Реклама

Как заменить карту в ПриватБанке

Клиенты могут заказать карту дистанционно через систему "Приват24". Для этого нужно выполнить несколько шагов:

открыть в меню приложения "Кошелек";

зайти в "Все счета";

зайти в настройки;

нажать перевыпустить Digital-карту.

Также если нужна пластиковая карта, то ее можно заказать в "Приват24" с доставкой по Украине или за границу. Для этого необходимо зайти в настройки и нажать "Заказать карту".

Реклама

Что еще стоит знать

Если воспользоваться сервисом по доставке, то на него отсутствует тариф. Услуга касается всех шести видов карт. За рубежом, доступна услуга в более 60 стран мира.

Заказанную новую карту ПриватБанка можно получить в отделении или почтомате Новой почты по Украине, на любой адрес с рубежом.

Реклама

В частности, на следующий день после заказа карту доставят в отделение "Новой почты" или почтомат, если заказ состоялся по Украине.

Реклама

