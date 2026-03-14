Онлайн-оплата через ПриватБанк — кому из клиентов нужно перевыпустить карты

Онлайн-расчеты через ПриватБанк — кому следует заменить карты
В государственном "ПриватБанке" рассказали, что для продолжения пользования картой с завершенным сроком действия не обязательно ее сразу перевыпускать. Банк продлил ее действие автоматически на 30 месяцев, однако при некоторых онлайн-расчетах возможны ограничения.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию, предоставленную банком.
Какие ждут неудобства в ПриватБанке
По данным финучреждения, клиентам во время военного положения продлили действие всех карт, срок которых истек еще в начале полномасштабного вторжения.
Такие карты считаются полноценным платежным средством. Ими свободно можно делать покупки, снимать наличные и пересылать деньги на счета, доступно большинство финансовых операций. А именно:
- расчеты в торговых точках на территории Украины;
- снятие наличных в банкоматах/терминалах/кассах;
- операции в "Приват24".
Однако для таких карт могут быть ограничения на расчеты онлайн. Также могут ждать проблемы при операциях граждан, выехавших за границу, ведь не везде будут расцениваться как действующие.
В связи с этим рекомендуют осуществить замену или в приложении на цифровую, или на пластиковую.
"Однако при оплатах онлайн и за рубежом могут возникнуть ограничения, если система проверяет срок действия. В таком случае надо перевыпустить карту. Это легко можно сделать в Приват24", — говорится в объяснении банка.
Как заменить карту в ПриватБанке
Клиенты могут заказать карту дистанционно через систему "Приват24". Для этого нужно выполнить несколько шагов:
- открыть в меню приложения "Кошелек";
- зайти в "Все счета";
- зайти в настройки;
- нажать перевыпустить Digital-карту.
Также если нужна пластиковая карта, то ее можно заказать в "Приват24" с доставкой по Украине или за границу. Для этого необходимо зайти в настройки и нажать "Заказать карту".
Что еще стоит знать
Если воспользоваться сервисом по доставке, то на него отсутствует тариф. Услуга касается всех шести видов карт. За рубежом, доступна услуга в более 60 стран мира.
Заказанную новую карту ПриватБанка можно получить в отделении или почтомате Новой почты по Украине, на любой адрес с рубежом.
В частности, на следующий день после заказа карту доставят в отделение "Новой почты" или почтомат, если заказ состоялся по Украине.
