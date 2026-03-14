Финансы Онлайн-расчеты через ПриватБанк — кому следует заменить карты

Онлайн-расчеты через ПриватБанк — кому следует заменить карты

Дата публикации 14 марта 2026 07:01
Онлайн-оплата через ПриватБанк — кому из клиентов нужно перевыпустить карты
Банковское отделение, карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали, что для продолжения пользования картой с завершенным сроком действия не обязательно ее сразу перевыпускать. Банк продлил ее действие автоматически на 30 месяцев, однако при некоторых онлайн-расчетах возможны ограничения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на актуальную информацию, предоставленную банком.

Какие ждут неудобства в ПриватБанке

По данным финучреждения, клиентам во время военного положения продлили действие всех карт, срок которых истек еще в начале полномасштабного вторжения.

Такие карты считаются полноценным платежным средством. Ими свободно можно делать покупки, снимать наличные и пересылать деньги на счета, доступно большинство финансовых операций. А именно:

  • расчеты в торговых точках на территории Украины;
  • снятие наличных в банкоматах/терминалах/кассах;
  • операции в "Приват24".

Однако для таких карт могут быть ограничения на расчеты онлайн. Также могут ждать проблемы при операциях граждан, выехавших за границу, ведь не везде будут расцениваться как действующие.

В связи с этим рекомендуют осуществить замену или в приложении на цифровую, или на пластиковую.

"Однако при оплатах онлайн и за рубежом могут возникнуть ограничения, если система проверяет срок действия. В таком случае надо перевыпустить карту. Это легко можно сделать в Приват24", — говорится в объяснении банка.

Как заменить карту в ПриватБанке

Клиенты могут заказать карту дистанционно через систему "Приват24". Для этого нужно выполнить несколько шагов:

  • открыть в меню приложения "Кошелек";
  • зайти в "Все счета";
  • зайти в настройки;
  • нажать перевыпустить Digital-карту.

Также если нужна пластиковая карта, то ее можно заказать в "Приват24" с доставкой по Украине или за границу. Для этого необходимо зайти в настройки и нажать "Заказать карту".

Что еще стоит знать

Если воспользоваться сервисом по доставке, то на него отсутствует тариф. Услуга касается всех шести видов карт. За рубежом, доступна услуга в более 60 стран мира.

Заказанную новую карту ПриватБанка можно получить в отделении или почтомате Новой почты по Украине, на любой адрес с рубежом.

В частности, на следующий день после заказа карту доставят в отделение "Новой почты" или почтомат, если заказ состоялся по Украине.

Ранее сообщалось, что украинцы могут перевести пенсию с почты на карту ПриватБанка. Для этого необходимо лично прийти в отделение с паспортом гражданина и идентификационным кодом.

Также мы писали, что у некоторых клиентов возник негативный опыт использования страховых продуктов компаний, которые предлагает ПриватБанк. Однако в банке утверждают, что речь идет о добровольной услуге.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
