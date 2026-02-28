Ощадбанк дасть пенсіонерам змогу заощадити на комуналці у березні — деталі

Жінка з карткою та банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" надасть пенсіонерам можливість заощадити на житлово-комунальних послугах (ЖКП) у березні 2026 року. Скористатися таким правом зможуть деякі власники пенсійних карток Mastercard.

Про те, хто зможе заплатити менше, розповідають Новини.LIVE.

Кому передбачена допомога на комуналку в Ощадбанку

На початку весни громадяни зможуть отримати грошову допомогу від фінустанови, яку можна буде використати на оплату комунальних послуг.

Йдеться про можливість долучитися до останнього етапу акції з розіграшу грошового призу у 5 000 грн. Для цього необхідно мати чи оформити пенсійну картку міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощадбанку.

Завдяки такій картці буде не лише зручно та безпечно отримувати соцвиплати, а й мати шанс для нарахування допомоги від банку. Йдеться про наступні види карт Mastercard:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Долучитися до акції з розіграшу грошового призу можна автоматично у разі здійснення такою карткою оплати на суму, що перевищує 500 грн.

Нюанси участі в акційній програмі від Ощадбанку

За умовами програми, громадяни, які бажають долучитися до останньої хвилі акції розіграшу допомоги у 5 000 грн, повинні виконати кілька кроків. А саме:

Розрахуватися картою Mastercard від Ощадбанку; Мінімальна сума до оплати має становити 500 грн одним платежем; Здійснення розрахунку можливе як онлайн, так і в магазинах.

Після цього клієнт автоматично стане учасником розіграшу.

Однак у банку зауважили, що не зарахують такі операції:

виконання транзакцій іншими картами;

Р2Р перекази;

перекази на довільні реквізити;

транзакції за дорожний чек/лотерейний квиток;

оплата в казино, зокрема онлайн;

розрахунок за товари, роботи та послуги, на які було повернення грошей.

Останніх переможців програми оберуть рандомним шляхом. Завершиться акція 15 березня 2026 року.

"Переможець акції має право вільно розпоряджатися отриманою "грошовою виплатою", зокрема використовувати її для оплати комуналки чи іншим способом на власний розсуд, без жодних обмежень щодо цільового призначення", — додали у фінустанові.

