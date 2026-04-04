Расчет за коммунальные услуги в Ощадбанке: тарифы в апреле

Дата публикации 4 апреля 2026 06:01
В Ощадбанке действуют выгодные тарифы на оплату услуг ЖКХ в апреле
Человек держит карту на фоне денег и платежек. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрены несколько способов для расчета за жилищно-коммунальные услуги, часть из которых в этом году подорожала. Все они различаются по стоимости, в зависимости от того, осуществляются такие операции в безналичном формате или с карт.

Об этом говорится на официальном сайте госбанка, передают Новини.LIVE.

Расчет за коммуналку в Ощадбанке через терминал

Одним из способов осуществления оплаты за коммунальные услуги остаются информационно-платежные терминалы самообслуживания (ИПТ). Для такого варианта стоимость комиссии увеличилась. Цена зависит от того, каким образом происходит оплата:

  • наличными;
  • платежными картами;
  • пенсионными картами;
  • картами других банков.

В частности, наименьшая комиссия предусматривается для владельцев пенсионных карт. Также можно платить значительно меньше, если заключен дополнительный договор между коммунальной организацией и банком, ведь комиссия будет определяться условиями соглашения.

Взимаются следующие комиссии в пользу субъектов хозяйствования, с которыми не заключены договоры, если средства уплачены:

  1. Наличными — 1% от суммы, однако не менее 25 гривен и не более 1 500 гривен за одну операцию, если есть соглашение — 1% от суммы, но не менее 20 гривен и не более 500 гривен за одну операцию;
  2. Картой — 1% от суммы, но не менее 20 гривен и не более 1 500 гривен, если есть соглашение — 10 гривен;
  3. Пенсионной картой — 1% от суммы, но не менее 15 гривен и не выше 1 500 гривен, если есть договор — 5 гривен;
  4. Картой другого банка — 1,5% от суммы, но не менее 20 гривен, если есть соглашение — 1%.

При оплате наличными средствами через кассу банка снимается комиссия в размере 1% от суммы. Ее размер не может быть менее 25 гривен и не более 500 гривен за один платеж, если есть договор. При отсутствии — 1% от суммы, но не менее 40 гривен и не выше 1 500 гривен за платеж.

Выгодный расчет за коммунальные услуги

Наиболее удачным вариантом для домашнего бюджета является осуществление операций по оплате коммунальных услуг через "Ощад 24/7".

Основные тарифы для оплаты платежей следующие:

  • Оплата картой Ощадбанка — комиссия взимается только в соответствии с условиями договора с получателем;
  • Оплата карткой другого банка — 1,5% от суммы (минимально 2 гривны).

Ранее Новини.LIVE писали, какие суммы разрешены для переводов в Ощадбанке в апреле. По информации банка, ограничения на исходящие карточные переводы для клиентов "среднего" и "низкого" риска будут достигать 100 000 грн в месяц, а для "высокого" — не более 50 000 грн/мес.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Ощадбанк может взимать за один из популярных сервисов "информирование движения по счету" около 500 грн. Однако граждане имеют право перейти на бесплатную услугу.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
