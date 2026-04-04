В Ощадбанку діють вигідні тарифи на оплату послуг ЖКГ у квітні

У державному "Ощадбанку" передбачені кілька способів для розрахунку за житлово-комунальні послуги, частина з яких цьогоріч подорожчала. Всі вони різняться за вартістю, залежно від того, здійснюються такі операції у безготівковому форматі чи з карток.

Розрахунок за комуналку в Ощадбанку через термінал

Одним зі способів здійснення оплати за комунальні послуги лишаються інформаційно-платіжні термінали самообслуговування (ІПТ). Для такого варіанту вартість комісії зросла. Ціна залежить від того, яким чином відбувається оплата:

готівкою;

платіжними картками;

пенсійними картками;

картками інших банків.

Зокрема, найменша комісія передбачається для власників пенсійних карт. Також можна платити значно менше, якщо укладено додатковий договір між комунальною організацією та банком, адже комісія визначатиметься умовами угоди.

Стягуються наступні комісії на користь суб’єктів господарювання, з якими не укладені договори, якщо кошти сплачені:

Готівкою — 1% від суми, проте не менш ніж 25 гривень і не більше 1 500 гривень за одну операцію, якщо є угода — 1% від суми, але не менш ніж 20 гривень і не більше 500 гривень за одну операцію; Карткою — 1% від суми, але не менш ніж 20 гривень і не більш ніж 1 500 гривень, якщо є угода — 10 гривень; Пенсійною карткою — 1% від суми, але не менш ніж 15 гривень і не вище 1 500 гривень, якщо є угода — 5 гривень; Карткою іншого банку — 1,5% від суми, але не менш ніж 20 гривень, якщо є угода — 1%.

Під час оплати готівковими коштами через касу банку знімається комісія у розмірі 1% від суми. Її розмір не може бути менш ніж 25 гривень і не більше 500 гривень за один платіж, якщо є договір. За відсутності — 1% від суми, але не менш ніж 40 гривень і не вище 1 500 гривень за платіж.

Вигідний розрахунок за комунальні послуги

Найбільш вдалим варіантом для домашнього бюджету є здійснення операцій з оплати комунальних послуг через "Ощад 24/7".

Основні тарифи для сплати платежів такі:

Оплата карткою Ощадбанку — комісія стягується тільки відповідно до умов договору з отримувачем;

Оплата карткою іншого банку — 1,5% від суми (мінімально 2 гривень)

