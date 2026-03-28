Главная Финансы Переводы в Ощадбанке в апреле: какие будут ограничения

Дата публикации 28 марта 2026 06:01
В апреле 2026 года на ряд операций в государственном "Ощадбанке" продолжат действовать жесткие ограничения в рамках законов о финансовом мониторинге и усиленной аутентификации. В частности, будут актуальными определенные лимиты на осуществление денежных переводов в зависимости от способа и времени суток.

О правилах банка, предусмотренных для апреля, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Какие суммы разрешены для переводов в Ощадбанке в апреле

По данным банка, в апреле лимиты на исходящие карточные переводы для клиентов "среднего" и "низкого" риска при отсутствии документального подтверждения составят 100 тыс. грн в месяц. Для "высокого" — до 50 тыс. грн/мес.

Это предусмотрено законом №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Также будет действовать лимит на переводы на карты в ночное время, предусматривающий осуществление перевода на сумму операции в пределах 10 тыс. грн через мобильное приложение и через портал "Ощад24/7". Учитывая это, большие суммы необходимо переводить в дневное время.

Переводы в Ощад24/7 с дополнительным подтверждением

Также в банке в дальнейшем будет действовать усиленная защита банковских счетов в виде лимита на сумму отправления с дополнительным подтверждением через смс-сообщение. Это предусмотрено постановлением Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Согласно ему, клиенты не смогут делать переводы крупных сумм в "Мобильном Ощаде" без подтверждения путем введения кода, полученного на финансовый номер телефона, привязанного к карте. В апреле речь пойдет о сумме в 1 тыс. грн. Меньший объем не потребует никакого подтверждения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке через несколько месяцев могут закрыть часть старых карт. Клиентам рекомендовали уже сейчас проверить их актуальность и при необходимости перевыпустить новые.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке можно ежемесячно терять по 900 грн за обслуживание ВИП-карты. Такое может грозить в случае ее блокировки из-за финмониторинга тем, кто находится за границей, и не может специально прибыть для закрытия карты.

Частые вопросы

Какие суммы наличных можно снимать с карт Ощадбанка

Согласно правилам банка, в апреле граничный предел на снятие наличных с карт в банкоматах Ощадбанка в течение трех часов составляет максимум 25 тыс. грн.

В финучреждении советуют самостоятельно настроить лимит в мобильном приложении "Ощад 24". Если это сделать, то за сутки некоторым гражданам можно будет получить до 100 тыс. грн наличных с карт.

Можно ли снимать кредитные средства без комиссии в Ощаде

В Ощадбанке для специальной карты действуют особые условия. Речь идет о карте "Моя кредитка". Она наделена преимуществом в виде отсутствия комиссии за снятие кредитных средств.

При этом такие правила распространяются не только на старых клиентов, которые ранее подтвердили платежеспособность. Оформление такой карты со всеми выгодами возможно даже для граждан, которые не являются клиентами Ощадбанка.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
