Поставка газа под угрозой — что должны сделать клиенты в декабре

Изменения на рынке газа — что должны сделать клиенты в декабре
В декабре 2025 года на рынке газа произошли изменения в виде сокращения количества поставщиков, предоставляющих услуги для бытовых потребителей. Теперь, чтобы не остаться без газоснабжения, граждане должны выбрать новую компанию.
Какой поставщик покинул рынок и что делать клиентам
В конце года на рынке природного газа стало на одного газопоставщика меньше, ведь прекратило свою деятельность ООО "Энерджи Трейд Групп". Предприятие не продлило договор купли-продажи голубого топлива с ГК "Нафтогаз Трейдинг".
Теперь клиенты компании должны перейти на обслуживание любого другого поставщика. Если граждане не определятся, им на временной основе будет предоставлять ресурс поставщик "последней надежды" в течение 60 суток.
Речь идет о газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей во время войны 98% потребителей, или более 12 млн домохозяйств. После завершения соответствующего срока — без нового договора — газоснабжение могут остановить.
Однако в компании напомнили, что смена поставщика или прекращение предоставления газа не освобождает от обязанности уплаты задолженности перед "Энерджи трейд групп" за ресурс.
Какой будет стоимость газа в конце года
Таким образом, в декабре на газовом рынке останется восемь поставщиков, четыре из которых предоставляют только годовые предложения, а остальные — сменные тарифные планы.
В декабре цены на годовые предложения останутся без изменений, а месячные тарифы за кубометр газа несколько снизились. Стоимость имеет такой диапазон:
- по годовым тарифам: от 7,96 до 9,99 грн;
- по месячным тарифам: от 8,46 до 27,99 грн.
Базовыми считаются годовые тарифы. Большинство украинских потребителей платят 7,96 грн за куб, ведь обслуживаются ГК "Нафтогаз Украины". Такое предложение будет действовать до апреля 2026 года.
