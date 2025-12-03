Поставка газа под угрозой — что должны сделать клиенты в декабре

Человек держит деньги и платежку за газ. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года на рынке газа произошли изменения в виде сокращения количества поставщиков, предоставляющих услуги для бытовых потребителей. Теперь, чтобы не остаться без газоснабжения, граждане должны выбрать новую компанию.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ситуации с поставщиками и ценами на газ в декабре.

Какой поставщик покинул рынок и что делать клиентам

В конце года на рынке природного газа стало на одного газопоставщика меньше, ведь прекратило свою деятельность ООО "Энерджи Трейд Групп". Предприятие не продлило договор купли-продажи голубого топлива с ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Теперь клиенты компании должны перейти на обслуживание любого другого поставщика. Если граждане не определятся, им на временной основе будет предоставлять ресурс поставщик "последней надежды" в течение 60 суток.

Речь идет о газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей во время войны 98% потребителей, или более 12 млн домохозяйств. После завершения соответствующего срока — без нового договора — газоснабжение могут остановить.

Однако в компании напомнили, что смена поставщика или прекращение предоставления газа не освобождает от обязанности уплаты задолженности перед "Энерджи трейд групп" за ресурс.

Какой будет стоимость газа в конце года

Таким образом, в декабре на газовом рынке останется восемь поставщиков, четыре из которых предоставляют только годовые предложения, а остальные — сменные тарифные планы.

В декабре цены на годовые предложения останутся без изменений, а месячные тарифы за кубометр газа несколько снизились. Стоимость имеет такой диапазон:

по годовым тарифам: от 7,96 до 9,99 грн;

по месячным тарифам: от 8,46 до 27,99 грн.

Базовыми считаются годовые тарифы. Большинство украинских потребителей платят 7,96 грн за куб, ведь обслуживаются ГК "Нафтогаз Украины". Такое предложение будет действовать до апреля 2026 года.

Стоимость газа. Источник: ГазПравда

