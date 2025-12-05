Расчет за голубое топливо по-новому — Нафтогаз предупредил украинцев об изменениях

Нафтогаз призвал передавать данные и платить по-новому: детали
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала бытовых клиентов переходить на новое приложение "Куб" для дальнейшего расчета за природный газ. Сервис имеет свои преимущества, ведь позволит быстро отправлять информацию со счетчиков и делать оплату.
Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании в соцсети Facebook.
Подробнее о новинке для клиентов Нафтогаза
По информации компании, в рамках расширения перечня цифровых сервисов для управления газовыми услугами создали новое мобильное приложение "Куб". Оно призвано сделать обслуживание более современным, простым и удобным в повседневной жизни.
Приложение сочетает в себе все сервисы компании для того, чтобы украинские семьи могли быстрее решать все вопросы сферы газоснабжения.
По данным Нафтогаза, приложение позволит:
- Передавать показатели с газового счетчика;
- Делать оплату по двум платежкам: за потребленный газ и доставку;
- Управлять несколькими лицевыми счетами в едином профиле;
- Отслеживать потребление газа через дашборд для планирования расходов;
- Получать полезные советы по экономии;
- Иметь доступ к автоматическим напоминаниям о передаче показаний и необходимости расчета.
"В Кубе доступна цифровая платежка за все газовые услуги — быстро, просто и без лишних хлопот. Забудьте о фото счетчика в телефоне. Сканируйте счетчик через Куб и мгновенно передавайте показания. А еще с Кубом никаких очередей в отделениях, чтобы оплатить за газ. Открыли приложение — выбрали платеж — оплатили. Готово", — говорится в сообщении.
Как начать пользоваться приложением "Куб"
Чтобы получить возможность пользоваться новым приложением "Куб" от Нафтогаза, достаточно его скачать на собственный смартфон в зависимости от операционных систем (iOS для устройств Apple и Android):
App Store;
Google Play.
В компании отметили, что пользование новым сервисом не повлияет на условия газоснабжения. Как и ранее, для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" до 30 апреля 2026 года тариф на газ для останется неизменным — 7,96 грн за кубометр.
