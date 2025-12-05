Расчет за голубое топливо по-новому — Нафтогаз предупредил украинцев об изменениях

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала бытовых клиентов переходить на новое приложение "Куб" для дальнейшего расчета за природный газ. Сервис имеет свои преимущества, ведь позволит быстро отправлять информацию со счетчиков и делать оплату.

Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новинке для клиентов Нафтогаза

По информации компании, в рамках расширения перечня цифровых сервисов для управления газовыми услугами создали новое мобильное приложение "Куб". Оно призвано сделать обслуживание более современным, простым и удобным в повседневной жизни.

Приложение сочетает в себе все сервисы компании для того, чтобы украинские семьи могли быстрее решать все вопросы сферы газоснабжения.

По данным Нафтогаза, приложение позволит:

Передавать показатели с газового счетчика; Делать оплату по двум платежкам: за потребленный газ и доставку; Управлять несколькими лицевыми счетами в едином профиле; Отслеживать потребление газа через дашборд для планирования расходов; Получать полезные советы по экономии; Иметь доступ к автоматическим напоминаниям о передаче показаний и необходимости расчета.

"В Кубе доступна цифровая платежка за все газовые услуги — быстро, просто и без лишних хлопот. Забудьте о фото счетчика в телефоне. Сканируйте счетчик через Куб и мгновенно передавайте показания. А еще с Кубом никаких очередей в отделениях, чтобы оплатить за газ. Открыли приложение — выбрали платеж — оплатили. Готово", — говорится в сообщении.

Иллюстрация приложения "Куб". Источник: Нафтогаз

Как начать пользоваться приложением "Куб"

Чтобы получить возможность пользоваться новым приложением "Куб" от Нафтогаза, достаточно его скачать на собственный смартфон в зависимости от операционных систем (iOS для устройств Apple и Android):



App Store;

Google Play.

В компании отметили, что пользование новым сервисом не повлияет на условия газоснабжения. Как и ранее, для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" до 30 апреля 2026 года тариф на газ для останется неизменным — 7,96 грн за кубометр.

Ранее мы писали, что украинцам предоставили возможность ежемесячно экономить на оплате коммунуслуг. Речь идет о расчете деньгами "Нацкешбека".

Также мы рассказывали, что рынок газа покинуло ООО "Энерджи Трейд Групп". Поэтому клиенты должны выбрать другого поставщика до конца января 2026 года.