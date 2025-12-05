Видео
Главная Финансы Нафтогаз призвал передавать данные и платить по-новому: детали

Нафтогаз призвал передавать данные и платить по-новому: детали

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 08:50
Расчет за голубое топливо по-новому — Нафтогаз предупредил украинцев об изменениях
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала бытовых клиентов переходить на новое приложение "Куб" для дальнейшего расчета за природный газ. Сервис имеет свои преимущества, ведь позволит быстро отправлять информацию со счетчиков и делать оплату.

Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о новинке для клиентов Нафтогаза

По информации компании, в рамках расширения перечня цифровых сервисов для управления газовыми услугами создали новое мобильное приложение "Куб". Оно призвано сделать обслуживание более современным, простым и удобным в повседневной жизни.

Приложение сочетает в себе все сервисы компании для того, чтобы украинские семьи могли быстрее решать все вопросы сферы газоснабжения.

По данным Нафтогаза, приложение позволит:

  1. Передавать показатели с газового счетчика;
  2. Делать оплату по двум платежкам: за потребленный газ и доставку;
  3. Управлять несколькими лицевыми счетами в едином профиле;
  4. Отслеживать потребление газа через дашборд для планирования расходов;
  5. Получать полезные советы по экономии;
  6. Иметь доступ к автоматическим напоминаниям о передаче показаний и необходимости расчета.

"В Кубе доступна цифровая платежка за все газовые услуги — быстро, просто и без лишних хлопот. Забудьте о фото счетчика в телефоне. Сканируйте счетчик через Куб и мгновенно передавайте показания. А еще с Кубом никаких очередей в отделениях, чтобы оплатить за газ. Открыли приложение — выбрали платеж — оплатили. Готово", — говорится в сообщении.

Нафтогаз куб
Иллюстрация приложения "Куб". Источник: Нафтогаз

Как начать пользоваться приложением "Куб"

Чтобы получить возможность пользоваться новым приложением "Куб" от Нафтогаза, достаточно его скачать на собственный смартфон в зависимости от операционных систем (iOS для устройств Apple и Android):

App Store;
Google Play.

В компании отметили, что пользование новым сервисом не повлияет на условия газоснабжения. Как и ранее, для клиентов ГК "Нафтогаз Украины" до 30 апреля 2026 года тариф на газ для останется неизменным — 7,96 грн за кубометр.

Ранее мы писали, что украинцам предоставили возможность ежемесячно экономить на оплате коммунуслуг. Речь идет о расчете деньгами "Нацкешбека".

Также мы рассказывали, что рынок газа покинуло ООО "Энерджи Трейд Групп". Поэтому клиенты должны выбрать другого поставщика до конца января 2026 года.

коммунальные услуги Нафтогаз деньги газ приложение
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
