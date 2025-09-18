Досрочные пенсии в 2025 году — какие условия и список необходимых документов

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) привели перечень категорий граждан, которые имеют право на досрочные пенсии по возрасту. Речь идет о восьми группах людей, кому предусмотрены льготные условия.

Об этом говорится на официальном ПФУ.

Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту в 2025 году

Как отмечается, вопрос предоставления досрочных пенсий по возрасту регулирует ст. 115 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Там приведены обстоятельства, когда граждане могут претендовать на ранний выход на пенсию.

Речь идет о:

Лицах, у которых имеется гипофизарный нанизм (лилипуты). Такие граждане могут выходить на пенсию по достижении 45-летия мужчинами и 40-летия женщинами, если есть страховой стаж в не менее 20 лет у мужчин и 15-ть — у женщин; Лицах, у которых есть первая группа инвалидности по зрению. Они могут воспользоваться правом оформления пенсии по достижении 50 лет мужчинами и 40 лет женщинами, если есть стаж не менее 15 лет (мужчины) и 10 лет (женщины); Женщинах, имеющих пятеро и более детей и воспитавших их до 6-летнего возраста, матерях детей с инвалидностью с детства и тяжело больных, которым не установили группу инвалидности. Таким правом могут воспользоваться после достижения возраста 50 лет, если есть минимально 15 лет стажа; Отцах при отсутствии матери, если воспитали пятерых и более детей, детей с инвалидностью или тяжело больных детей, которым не установлена группа инвалидности, до 6-летнего возраста. Такое право доступно по достижении возраста 55 лет, если есть стаж в не менее 20 лет; Военнослужащих, если участвовали в боях, и некоторых других категорий граждан со статусом участника боевых действий, лицах с инвалидностью в связи с войной по закону №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Выйти на пенсию могут мужчины по достижении 55 лет с 25 годами страхового стажа, женщины — 50 лет, если есть минимум 20 лет стажа; Женах (мужьях), если не вступали в повторный брак, детях, которые стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родителях, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны. Право предоставлено после достижения 55 лет мужчинами, 50 лет женщинами, если есть стаж 25 лет и 20 лет соответственно; Лицах, трудовой договор с которыми расторг собственник или уполномоченный им орган из-за изменений в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства, которым на день увольнения оставалось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста при условии их регистрации в Госслужбе занятости и отсутствия работы, если они имеют стаж, необходимый для пенсии по возрасту минимального уровня; Лицах, трудовой договор с которыми расторгли по инициативе собственника по состоянию здоровья, которым на день увольнения осталось не более 1,5 года до достижения пенсионного возраста, если они имеют минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту.

Оформление раннего выхода на пенсию

Гражданам для назначения досрочной пенсии по возрасту нужно собрать для ПФУ такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом с обучением на дневной форме, военный билет);

справка МСЭК по вопросу инвалидности;

справка о зарплате (по желанию) для расчета пенсии за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года;

свидетельство о браке в случае изменения фамилии;

документы с подтверждением особого статуса лица (если есть).

