Дострокові пенсії у 2025 році — які умови та список необхідних документів

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) навели перелік категорій громадян, які мають право на дострокові пенсії за віком. Йдеться про вісім груп людей, кому передбачені пільгові умови.

Про це йдеться на офіційному ПФУ.

Хто має право на дострокові пенсії за віком у 2025 році

Як зазначається, питання надання дострокових пенсій за віком регулює ст. 115 закону №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Там наведено обставини, коли громадяни можуть претендувати на ранній вихід на пенсію.

Йдеться про:

Осіб, у яких наявний гіпофізарний нанізм (ліліпути). Такі громадяни можуть виходити на пенсію після досягнення 45-річчя чоловіками та 40-річчя жінками, якщо є страховий стаж у щонайменше 20 років у чоловіків та 15-ть — у жінок; Осіб, у яких є перша група інвалідності по зору. Вони можуть скористатися правом оформлення пенсії після досягнення 50 років чоловіками та 40 років жінками, якщо є стаж щонайменше 15 років (чоловіки) та 10 років (жінки); Жінок, які мають п’ятеро та більше дітей та виховали їх до 6-річного віку, матерів дітей з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих, яким не встановили групу інвалідності. Таким правом можуть скористатися після досягнення віку 50 років, якщо є мінімально 15 років стажу; Батьків за відсутності матері, якщо виховали п’ятьох та більше дітей, дітей з інвалідністю чи тяжко хворих дітей, яким не встановлена група інвалідності, до 6-річного віку. Таке право доступне після досягнення віку 55 років, якщо є стаж у щонайменше 20 років; Військовослужбовців, якщо брали участь у боях, та деяких інших категорій громадян зі статусом учасника бойових дій, осіб з інвалідністю у зв'язку з війною за законом №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Вийти на пенсію можуть чоловіки після досягнення 55 років з 25 роками страхового стажу, жінки — 50 років, якщо є мінімум 20 років стажу; Дружин (чоловіків), якщо не брали повторний шлюб, дітей, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьків, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Право надане після досягнення 55 років чоловіками, 50 років жінками, якщо є стажу 25 років та 20 років відповідно; Осіб, трудовий договір з якими розірвав власник або уповноважений ним орган через зміни в організації виробництва та праці, зокрема ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, яким на день звільнення залишалося не більше ніж 1,5 року до досягнення пенсійного віку за умови їх реєстрації у Держслужбі зайнятості та відсутності роботи, якщо вони мають стаж, необхідний для пенсії за віком мінімального рівня; Осіб, трудовий договір з якими розірвали з ініціативи власника за станом здоров’я, яким на день звільнення залишилося не більше ніж 1,5 року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком.

Оформлення раннього виходу на пенсію

Громадянам для призначення дострокової пенсії за віком потрібно зібрати для ПФУ такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом з навчанням на денній формі, військовий квиток);

довідка МСЕК щодо питання інвалідності;

довідка про зарплату (за бажанням) для розрахунку пенсії за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року;

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи з підтвердженням особливого статусу особи (якщо є).

