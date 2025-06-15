Пенсии вырастут — какие правила механизма добровольных взносов в 2025 году

Как гарантированно получить большую пенсию — инструкция от ПФУ
Украинским гражданам доступна возможность увеличения своей будущей пенсионной выплаты. Речь идет об уплате добровольных страховых взносов, позволяющих увеличить заработную плату для исчисления пенсии и получить дополнительное количество страхового стажа.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Правила механизма добровольных страховых взносов
По информации ПФУ, граждане имеют право делать добровольные взносы на пенсионное страхование по заключенному договору. Также предусмотрена возможность повторных взносов, что позволит, в частности, лицам, у которых нет полного страхового стажа, обеспечить своевременный выход на пенсию. Украинское законодательство позволяет осуществление неоднократной уплаты взносов в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Кроме того, платить взносы можно в пользу и других лиц.
Граждане могут платить взносы как во время официального трудоустройства, так и в период отсутствия работы, а также до назначения пенсии.
В 2025 году для того, чтобы в стаж зачислился один полный месяц, добровольный взнос должен быть не ниже минимального размера страхового взноса. Речь идет о 22% от размера минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 8 тыс. грн.
Для уплаты взносов, в частности повторных по ранее заключенному договору, необходимо сделать несколько шагов на портале Пенсионного фонда Украины. А именно:
- пройти авторизацию на портале ПФУ благодаря квалификационной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису", или ID.GOV.UA;
- в меню личного кабинета слева выбрать пункт "Мои договоры на добровольное участие";
- нажать на пиктограмму, которая обозначена банковской картой в разделе, где указаны фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключено соглашение;
- в возникшем окошке надо указать способ такого платежа: онлайн/платежное поручение.
После этого в личный кабинет на портале ПФУ поступит сообщение об уплате взноса за себя или в пользу другого лица.
Кто имеет право делать добровольные взносы
Соответствующая функция по неоднократной уплате взносов в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования будет полезной для:
- работников, имеющих небольшие официальные доходы, для увеличения будущей пенсии;
- лиц, работающих за рубежом, однако которые в будущем хотели бы получать украинские пенсии;
- граждан предпенсионного возраста, которые не имеют достаточного количества страхового стажа для своевременного назначения пенсии.
Напомним, гражданам пожилого возраста предоставлена возможность делать запросы в Пенсионный фонд на перерасчет выплат, если возникло соответствующее право. Такой сервис доступен на портале госуслуг "Дія".
Также сообщалось, что украинцы жалуются на проблемы с доступом к собственной информации в е-кабинете на портале Пенсионного фонда. В ПФУ отметили, что это может быть связано с техническими работами или перерасчетом пенсий.
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