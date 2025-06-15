Пенсии вырастут — какие правила механизма добровольных взносов в 2025 году

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Украинским гражданам доступна возможность увеличения своей будущей пенсионной выплаты. Речь идет об уплате добровольных страховых взносов, позволяющих увеличить заработную плату для исчисления пенсии и получить дополнительное количество страхового стажа.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Правила механизма добровольных страховых взносов

По информации ПФУ, граждане имеют право делать добровольные взносы на пенсионное страхование по заключенному договору. Также предусмотрена возможность повторных взносов, что позволит, в частности, лицам, у которых нет полного страхового стажа, обеспечить своевременный выход на пенсию. Украинское законодательство позволяет осуществление неоднократной уплаты взносов в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Кроме того, платить взносы можно в пользу и других лиц.

Граждане могут платить взносы как во время официального трудоустройства, так и в период отсутствия работы, а также до назначения пенсии.

В 2025 году для того, чтобы в стаж зачислился один полный месяц, добровольный взнос должен быть не ниже минимального размера страхового взноса. Речь идет о 22% от размера минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 8 тыс. грн.

Для уплаты взносов, в частности повторных по ранее заключенному договору, необходимо сделать несколько шагов на портале Пенсионного фонда Украины. А именно:

пройти авторизацию на портале ПФУ благодаря квалификационной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису", или ID.GOV.UA;

в меню личного кабинета слева выбрать пункт "Мои договоры на добровольное участие";

нажать на пиктограмму, которая обозначена банковской картой в разделе, где указаны фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключено соглашение;

в возникшем окошке надо указать способ такого платежа: онлайн/платежное поручение.

После этого в личный кабинет на портале ПФУ поступит сообщение об уплате взноса за себя или в пользу другого лица.

Кто имеет право делать добровольные взносы

Соответствующая функция по неоднократной уплате взносов в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования будет полезной для:

работников, имеющих небольшие официальные доходы, для увеличения будущей пенсии;

лиц, работающих за рубежом, однако которые в будущем хотели бы получать украинские пенсии;

граждан предпенсионного возраста, которые не имеют достаточного количества страхового стажа для своевременного назначения пенсии.

Напомним, гражданам пожилого возраста предоставлена возможность делать запросы в Пенсионный фонд на перерасчет выплат, если возникло соответствующее право. Такой сервис доступен на портале госуслуг "Дія".

Также сообщалось, что украинцы жалуются на проблемы с доступом к собственной информации в е-кабинете на портале Пенсионного фонда. В ПФУ отметили, что это может быть связано с техническими работами или перерасчетом пенсий.