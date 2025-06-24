Пенсии в Украине — кому грозит принудительное взыскание части выплат в 2025 году

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторым украинским пенсионерам нужно будет вернуть часть из начисленной пенсионной выплаты в 2025 году. При этом, если это не сделать добровольно, то взыскание произойдет через суд.

Об этом говорится в материалах ПФУ в соцсети Facebook.

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Кому нужно вернуть часть выплаченной пенсии в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, государство имеет право вернуть излишне выплаченные пенсии. Такое развитие событий может ждать, если гражданин не сообщит ПФУ об изменении обстоятельств, влияющих на размер пенсии.

Пенсионерам нужно помнить, что должны ставить в известность Пенсионный фонд, если:

устроились на работу или начали вести предпринимательскую деятельность (ФЛП);

уволились с работы или прекратили ведение предпринимательской деятельности;

пенсионер, которому выплачивают пенсию за выслугу лет, устроился на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (по закону, выплата пенсии за выслугу лет должна быть прекращена);

изменился адрес проживания;

изменился статус (например, речь идет о статусе ветеранов войны определенных категорий);

изменились обстоятельства, которые позволяли назначить доплату к пенсии (например, в случае трудоустройства гражданина, которому предоставляют доплату за содержание несовершеннолетних детей).

Также переплата пенсии возможна из-за того, что работодатель мог подать недостоверные данные о размере зарплаты или продолжительности страхового стажа человека.

Какие правила возврата излишне выплаченных средств

По информации ПФУ, об изменениях обстоятельств, влияющих на размер пенсионной выплаты, нужно сообщать:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ.

Для того, чтобы уведомить фонд, гражданам отводится 10 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Возврат излишне выплаченных пенсий может быть как добровольным, так и принудительным через суд. При этом в случае принудительного возврата, то средства будут списываться каждый месяц, пока не будет погашена вся сумма долга перед Пенсионным фондом. Однако сумма будет ограничена 20% ежемесячной пенсии.

Ранее мы писали, что в ПФУ рассказали, какой размер доплаты к пенсии за почетное звание "Заслуженный". Его присваивают работникам в ряде сфер в 2025 году.

Также сообщалось, что пенсию для УБД назначают по специальному закону. В частности, такой категории граждан предусмотрена доплата в 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.