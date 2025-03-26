Пенсии на льготных условиях — какие правила зачисления стажа

Женщина и мужчина пенсионного возраста за компьютером. Фото: Freepik

В Украине граждане, работа которых связана с особо вредными или тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Известно, какие различия между пенсионным обеспечением по возрасту на льготных условиях и назначением пенсии по возрасту на общих основаниях.

Соответствующий вопрос прописан в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Основное отличие пенсии по возрасту на льготных условиях от обычной пенсией заключается прежде всего в уменьшении стажа и пенсионного возраста для лиц, работавших на тяжелых и вредных работах.

Тяжелой работой считается та, которая связана с повышенной затратой работником психических или физических усилий. Это могут быть грузовые работы, где есть высокая температура или влажность, чрезмерная запыленность или загазованность воздушной среды, интенсивный шум, вибрация, лучевая энергия.

Так, для приобретения права на льготную пенсию нужно:

иметь определенный пенсионный возраст (у женщин пенсионный возраст зависит от года рождения);

иметь страховой стаж подземной работы, работы в особо вредных или тяжелых условиях труда.

Право на льготные пенсии по возрасту, независимо от места последней работы, предоставляют работникам, занятым в течение полного рабочего дня:

на подземных работах, с особо вредными или тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 и на основе аттестации рабочих мест, по достижении 50-летнего возраста (пенсионный возраст женщин возрастает с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения) и при наличии стажа работы:

для мужчин — от 20 с половиной лет до 25 лет, из которых не менее десяти лет на указанных работах;

для женщин — от 15 с половиной лет до 20 лет, из которых не менее семи с половиной лет на указанных работах.

В случае, если у работника нет указанного выше стажа работы с особо вредными или тяжелыми условиями труда, однако есть не менее половины стажа на такой работе, то пенсию на льготных условиях могут назначить с уменьшением пенсионного возраста:

для мужчин — на один год за каждый год соответствующей работы;

для женщин — на один год и четыре месяца за каждый год такой работы.

На остальных работах с вредными или тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 и на основе аттестации рабочих мест после достижения 55-летнего возраста (пенсионный возраст у женщин возрастает с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения) и при наличии такого стажа работы:

для мужчин — от 25 с половиной лет до 30 лет, из которых не менее 12 с половиной лет на указанных работах;

для женщин — от 20 с половиной лет до 25 лет, из них не менее десяти лет на указанных работах.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут потерять "доплаты за возраст". Это может произойти после индексации пенсионных выплат, ведь надбавку дают, если сумма пенсии не превышает определенный лимит.

Также мы писали, что некоторым пенсионерам начислят выплаты сразу за несколько месяцев. Такая возможность предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, которым ранее заблокировали выплату пенсий, если пройдут идентификацию.