Пенсії у 2025 році — хто з українців втратить вікові доплати

Жінка та чоловік пенсійного віку за столом. Фото: Freepik

Частина українців може втратити так звані "доплати за вік" після індексації пенсійних виплат. Причиною є незмінні правила щодо надбавки, що діють з 2020 року.

Про це йдеться у поясненні фахівців видання "На пенсії".

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Право пенсіонерів на вікову доплату

В Україні вже кілька років діє система доплат за вік для пенсіонерів. Надбавки починають нараховувати автоматично після досягнення пенсіонером 70-річного віку і вище. А саме:

300 грн — від 70 до 74 років;

456 грн — від 75 до 79 років;

570 грн — від 80 років і старше.

Якщо громадянин досягає такого вікового порогу в середині місяця, то нараховують тільки частину доплати, а повну суму починають надавати з наступного місяця.

Під час досягнення певного вікового порогу громадянам нарахують не додаткову доплату, а тільки різницю між новою і старою сумами:

у разі досягнення 75 років — доплата підвищиться з 300 до 456 грн (на 156 грн більше від попередньої);

у разі досягнення 80 років — сума зросте з 456 до 570 грн (на 114 грн більше).

Детальніше про втрату надбавки

Для деяких громадян індексація пенсій може стати приводом для втрати права на надбавку за вік. Головною причиною цього є незмінний ліміт виплат, перевищення якого автоматично позбавить права на додаткову доплату.

Так, пенсіонери мають право на надбавку, якщо загальний розмір особистого пенсійного забезпечення не більший за встановлений ліміт у 10,34 тис. грн.

У зв'язку з цим, якщо після індексації розмір пенсії перевищить відповідний поріг, то пенсіонер автоматично втратить право на доплати. Зокрема, якщо пенсія становила 10 тис. грн, а після індексації зросла до 10,4 тис. грн, то пенсіонер втратить доплату.

Тому досягнення громадянином певної вікової категорії не завжди означатиме збільшення пенсії за рахунок нарахування вікових надбавок через таку вимогу.

Ліміт базується на середньому рівні заробітної плати за 2020 рік. Відповідний показник не переглядали жодного разу, тому право на вікові надбавки втрачають дедалі більше пенсіонерів.

Раніше ми розповідали, що у квітні частина громадян отримає пенсії одразу за кілька місяців. Це станеться після розблокування рахунків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо пройдуть ідентифікацію.

Також писали, що українцям надійдуть нові розміри пенсійних виплат після перерахунку пенсій для громадян, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, не в квітні, а в червні 2025 року. При цьому суми будуть складатися з доплат одразу за два місяці.