Пенсії в Україні — кому нарахують суми за кілька місяців у квітні

Жінка пенсійного віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У квітні 2025 року деякі пенсіонери отримають виплати одразу за кілька місяців. Йдеться про громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким раніше блокували пенсії, у разі проходження ідентифікації.

Це передбачено постановою уряду №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

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Як зазначають у Пенсійному фонді, українське законодавство вимагає проведення кожні пів року попередньої фізичної ідентифікації від внутрішніх переселенців, які отримують пенсію через поточний рахунок в державному "Ощадбанку".

Така вимога викликана необхідністю здійснення перевірки, чи дійсно державні кошти отримують саме ті громадяни, яким вони призначені.

Тим, кому блокували доступ до рахунків з пенсіями та соціальними виплатами, потрібно поспішити до кінця березня пройти фізичну ідентифікацію, щоб у квітні отримати виплати за попередні періоди.

Як стверджують у ПФУ, після проходження ідентифікації пенсію виплачують за весь період, коли громадянин не отримував її через непроходження ідентифікації.

Якщо переселенець пройшов ідентифікацію, однак не отримав пенсійні виплати, то фінансування поновлять у найближчий виплатний період. Затримки можуть статися через більш тривалу процедуру надходження до Пенсійного фонду даних про встановлення особи громадянина, якщо ідентифікацію було проведено не в ПФУ.

Як пройти ідентифікацію для відновлення виплат

Українці для проходження ідентифікації можуть обрати один із таких варіантів:

особистий візит у відділення АТ "Ощадбанк" чи відділення Пенсійного фонду;

дистанційна авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") на порталі е-послуг ПФУ;

відеоконференцзв’язок на основі поданої заявки на порталі е-послуг ПФУ або через контакт — центр ПФУ за наступними номерами телефонів: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за кордоном в українській дипломатичній установі посвідчити факт, що особа жива та надати відповідні документи в орган ПФУ, де пенсіонер стоїть на обліку (через вебпорталуФонду чи пошту).

Раніше ми розповідали, що не всі з пенсіонерів, які досягли 70,75 та 80 років віку, отримають спеціальні доплати до пенсій. Українським законодавством передбачені певні обмеження.

Також ми писали, що українці, котрі вийшли на пенсію давно, мають суттєво нижчі виплати проти сум пенсіонерів, які вийшли недавно. Причиною є застаріла формула в розрахунку пенсії.