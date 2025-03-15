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Є одна причина — чому старші пенсіонери мають малі виплати

15 березня 2025 16:06
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пенсії в Україні — чому старші люди отримують менші виплати
Людина рахує купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні громадяни, які вийшли на пенсію багато років тому, мають суттєво менші виплати, на відміну від пенсіонерів, які пішли на заслужений відпочинок нещодавно. Причина полягає в особливостях розрахунку пенсій.

Про це заявив експерт Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

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Так, один із громадян надіслав юристам повідомлення, у якому цікавився тим, як у Пенсійному фонді України (ПФУ) розраховували коефіцієнт зарплати за 2006 рік.

"Як розраховували коефіцієнт зарплати за 2006 рік, а саме — за які роки брали суму коефіцієнтів зарплати, якщо пенсію нараховували у 2006 році", — йшлося у його повідомленні.

У відповідь юрист пояснив, як зарплата впливає на розмір пенсії. За його словами, коли фахівці проводять розрахунок, то враховують не номінальний дохід українця, який виходить на пенсію, а скоригований заробіток.

"Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати особи за цей місяць на середню заробітну плату в Україні за цей самий місяць", — зауважив Авазян.

Зауважимо, що для розрахунку пенсій в Україні розраховуються є спеціальна формула:

СЗП × ІКЗ × КС = сума пенсійної виплати, де:

  • СЗП — середня зарплата по країні;
  • ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;
  • КС — коефіцієнт стажу (кожен рік трудового стажу додає 1% до виплат).

Також зазначимо, що уряд щороку проводить індексацію пенсій для того, щоби зрівняти старі пенсійні виплати із сучасними. Так, підвищені пенсії цього року отримуватимуть 23,7 тис. пенсіонерів силового сектору. У такої категорії громадян середній розмір зріс на 1,18 тис. грн.

Також вищі виплати матимуть 384 тис. цивільних осіб. Їхні пенсії у середньому зросли на 425 грн. Колишнім чиновникам та науковцям підвищили виплати на 987 грн.

Нагадаємо, що багатьох українців турбує питання майбутніх пенсійних виплат. Тож в уряді пояснили, як громадянам вже зараз збільшити розмір своєї пенсії. 

Також ми розповідали, хто з учасників бойових дій може отримати право на дострокову пенсію за віком. Розмір пільгових пенсій залежить від тривалості страхового стажу та отримуваної зарплати.

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